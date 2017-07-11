wanda holding tema parklarını satıyor

Çinli Wanda Holding, Disney'e rakip olma iddiasıyla inşa ettiği tema parklarının çoğunu satacağını açıkladı.



Wanda'dan yapılan açıklamada, 13 tema parkı ve 76 otelin 63.2 milyar yuan (yaklaşık 9.3 milyar dolar) karşılığında Sunac China Holdings Ltd. şirketine devredileceği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, şirketin sürpriz satış kararını, turizm, eğlence ve diğer sektörlerdeki borçları nedeniyle aldığı öne sürüldü.

Wanda Holding'in patronu Vang Cienlin, yaklaşık 30 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin iş adamları arasında yer alıyor. Vang, geçen yıl Disney'e rakip olacak küresel tema parkı markası oluşturmak istediğini söylemişti.

Hollywood'daki Legendary Entertainment'ın sahibi Wanda Holding, son yıllarda bu hedef doğrultusunda Çin genelinde çok sayıda tema parkı projesini hayata geçirmişti.

Wanda, yurt dışındaki ilk otel projesini, Türkiye'den Mar Yapı ortaklığıyla İstanbul'da gerçekleştirmek üzere şubat ayında Şanghay'da protokol imzalamıştı.

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