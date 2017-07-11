wanda holding tema parklarını satıyor

Wanda Holding, tema park, Sunac China Holdings
İŞ-YAŞAM

Çinli dev şirket Wanda tema parklarını satıyor

Wanda Holding, sürpriz kararla toplam portföyünün yüzde 91'ine denk gelen 13 tema park ve 76 otelini Sunac China Holdings Ltd. şirketine 9.3 milyar dolara satacak. Wanda'nın Türkiye'de de yapmayı planladığı bir proje bulunuyordu

11 Temmuz 2017 Salı, 12:30:35 Güncelleme: 13:02:14 AA

Çinli Wanda Holding, Disney'e rakip olma iddiasıyla inşa ettiği tema parklarının çoğunu satacağını açıkladı.

Wanda'dan yapılan açıklamada, 13 tema parkı ve 76 otelin 63.2 milyar yuan (yaklaşık 9.3 milyar dolar) karşılığında Sunac China Holdings Ltd. şirketine devredileceği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, şirketin sürpriz satış kararını, turizm, eğlence ve diğer sektörlerdeki borçları nedeniyle aldığı öne sürüldü.

Wanda Holding'in patronu Vang Cienlin, yaklaşık 30 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin iş adamları arasında yer alıyor. Vang, geçen yıl Disney'e rakip olacak küresel tema parkı markası oluşturmak istediğini söylemişti.

Hollywood'daki Legendary Entertainment'ın sahibi Wanda Holding, son yıllarda bu hedef doğrultusunda Çin genelinde çok sayıda tema parkı projesini hayata geçirmişti.

Wanda, yurt dışındaki ilk otel projesini, Türkiye'den Mar Yapı ortaklığıyla İstanbul'da gerçekleştirmek üzere şubat ayında Şanghay'da protokol imzalamıştı.

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