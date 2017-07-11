Ermaş'tan 40 milyon euroluk yatırım

1985 yılında Muğla’nın Ula ilçesinde faaliyetlerine başlayan ve 3 fabrika 6 mermer ve traverten ocağı ile yoluna devam eden şirket 20 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Kuvars esaslı kompoze taş fabrikası Coante markası için toplamda 90 milyon euro yatırım yapacağını duyuran şirketten bu yatırımın 40 milyon euroluk bölümü ile ilgili haber bugün geldi. Açıklanan yatırım ilave iki üretim hattının kurulumunu içeriyor.

2019 yılında kalan 20 Milyon Euro’luk son kısmı ile birlikte toplamda 45 bin m2’lik kapalı alan içerisinde kurulu 4 üretim hattı ile projeyinin tamamlanması hedefleniyor.

"STRATEJİK YATIRIM TEŞVİĞİ ALMAK İSTİYORUZ"

Coante Genel Müdürü Kenan Erdem, dünyada ve Türkiye’de kuvars taşına çok yoğun bir talep olduğunu ancak arzın çok kısıtlı olduğunu söyledi. Amerika’nın 2015 -2016 ithalat ve yut içi üretim verilerine göre, dünyada kuvars talebinin her yıl yaklaşık yüzde 50 oranında büyüme gösterdiğini kaydeden Erdem, "Biz bu yeni yatırımımız ile Stratejik Yatırım Teşviği alma amacındayız. Bu teşvik, bazı kıstaslar doğrultusunda veriliyor ancak en önemli kıstas, dış ticaret açığını kapatacak ürünlerin üretildiği projeler. Türkiye’nin granit ithalatı yıllık yaklaşık 200 Milyon Dolar. Biz de bu açığı minimize etme amacıyla bu yola çıktık. Sektördeki dış ticaret açığını elimizden geldiğince aşağı çekme hedefindeyiz" dedi.



Coante Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Ercan ise, "Pazardaki talebe göre bir ön çalışma yaptık ve ilk aşamada yüzde 60’lık bir payı lokal pazara ayırırken, yüzde 40’lık oranda da ihracat tarafında olacağız. Avrupa ve Avustralya gibi kuvars tüketiminin çok olduğu yerlerde ise yatırımın 2. adımı ile birlikte ön plana çıkacağız. Yatırım tamamlanınca oranlar tersine işleyecek, yüzde 60 ihracat yaparken, yüzde 40 oranda ise lokal pazarda olacağız” diye konuştu.