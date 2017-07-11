bedava mezar
İŞ-YAŞAM

Organ bağışında bedava mezar dönemi Samsun'da komisyondan geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Komisyon toplantısında onaylanan gündem maddesiyle birlikte, organ bağışlayan ve daha sonra vefat eden vatandaşlara ücretsiz mezar yeri tahsis edilecek

11 Temmuz 2017 Salı, 17:13:11 Güncelleme: 17:54:26 İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi 2017 yılı Temmuz ayına ait ilk komisyon toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır başkanlığında gerçekleşen komisyon toplantısında, 48 ayrı gündem maddesi tek tek görüşülerek oylamaya sunuldu.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, gündem maddeleri arasında yer alan en dikkat çekici başlık ise, organ bağışında bulunan vatandaşlara ücretsiz mezar yeri tahsis edilmesi konusuydu. 4. gündem maddesi olan, "Organ bağışında bulunan vatandaşlarımızın vefat etmiş olması durumunda müracaatları halinde, Derecik Mezarlığı'ndan ücret alınmadan yer tahsis edilmesi" teklifi komisyona havale edildi. Organ bağışçılarına bedava mezar yeri tahsis edilmesi konusu oy birliği ile komisyondan geçti.

Komisyondan geçen konular meclis toplantısında ele alınacak.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 saat önce
    Çok mantıklı
  • Misafir 4 saat önce
    Bedava mezar hemen icine girmememek:) sarti ile
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