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İŞ-YAŞAM

Snapchat hisseleri ilk halka arz fiyatının altına düştü

Dünyaca ünlü mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan "Snap" adlı firmanın hisseleri şirketin ilk halka arz edildiği fiyatın altına geriledi. Şirketin piyasa değeri de 36 milyar dolardan 18 milyar dolara kadar düştü.

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:53:56 Güncelleme: 10:56:34 AA

New York borsasında işlem gören Snap firmasının hisse başına değeri bugün 15.44 dolara kadar gerilerken, yüzde 8.9 kayıpla 15.47 dolardan günü tamamladı.

Böylece, Snap'in hisse değeri 17 dolar olan ilk halka arz edildiği fiyatın (IPO) altına düştü. Ayrıca, firmanın piyasa değeri de 18 milyar dolara geriledi.

2 Mart'taki IPO'sunda firmanın hisseleri 17 dolardan satışa sunulduktan sonra 2 saat içinde 25.75 dolara çıkarak yüzde 51 prim yapmıştı.

FARK KAPANIYOR

Aynı gün, Snap'in piyasa değeri yaklaşık 36 milyar dolar olurken, şirket piyasa değeri 11 milyar doları bulan Twitter'ı 3 kattan fazla geçmişti. 

Gelinen noktada ise Snapchat'in piyasa değeri ile Twitter'ın piyasa değeri arasında sadece 4.3 milyar dolarlık fark kaldı.  Twitter bugünkü kapanış itibariyle 13.7 milyar dolar piyasa değerine sahip.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 36 dakika önce
    büyük balık küçük balığı yer
  • Misafir 1 saat önce
    Satacaklardı bilemediler
  • Misafir 1 saat önce
    Özet olarak Snap chat te zukenberge yenildi.
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