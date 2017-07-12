İŞ-YAŞAM

KOSGEB kredisi ile içli köfte işine girdi

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:25:04 İHA

Diyarbakır merkezde Kuran kursu hocalığından emekli olduktan sonra evde içli köfte üretimine başlayan ve bunları İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illere gönderip satan 53 yaşındaki Gülten Arslan Ekinci'nin yeni hedefi yanında çalıştırdığı 4 kadın ile Avrupa'ya içli köfte ihraç etmek

  • 1 KOSGEB kredisi ile içli köfte işine girdi
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    Diyarbakır'da 34 yıl kuran kursu hocalığı yaptıktan sonra emekli olan 5 çocuk annesi 53 yaşındaki Gülten Arslan Ekinci, evde oturmaktan sıkılınca misafirlerinin çok beğendiği içli köfteleriyle iş hayatına atıldı. 

  • 2 KOSGEB kredisi ile içli köfte işine girdi
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    Çevresindekilerin "Yapamazsın" diyerek vazgeçirmeye çalıştığı Ekinci, içli köftelerini ilk olarak İstanbul'da tanıdık bir restorana göndererek işe başladı. Zaman içerisinde siparişlerini artıran Ekinci, KOSGEB'den kredi aldı.

  • 3 KOSGEB kredisi ile içli köfte işine girdi
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    Evinin bulunduğu sitede bir daire kiralayıp hamur yoğurma ve kıyma makinesi ile sanayi tipi ocaklar alan Ekinci, şimdi 4 kadını yanında çalıştırıyor. 

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    Günlük bin içli köfteyi eksi 45 derece de dondurup Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok kente gönderen girişimci kadın, Almanya'da bazı lokantalarla yaptığı görüşmelerin ardından gerek bu ülkeye gerekse diğer Avrupa ülkelerine ihracat yapmayı hedefliyor.

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  • 5 KOSGEB kredisi ile içli köfte işine girdi
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    "PROJEYİ KOSGEB'E SUNDUM, DESTEK ALDIM"

    Girişimci Gülten Arslan Ekinci, yaptığı yemeklerin çok beğenildiğini ve ilk siparişi arkadaş çevresinin vesilesi ile aldığını söyledi. Ekinci, şu açıklamalarda bulundu:

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YORUMLAR 1
  • Misafir
    Helal olsun insan yeterki çalışmak istesin
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