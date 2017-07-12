KOSGEB kredisi ile içli köfte işine girdi

6 | 15

Bir firma ile anlaşma sağladık ancak daha sonra fiyatta anlaşamadık. Kendisi başka bir yere yönlendirdi. Şu an onlarla çalışıyorum. Daha önceki firma ile ise şimdi başladım çalışmaya. İstanbul'a ağırlıklı olarak Bursa, Ankara ve şu an ise İzmir'de bir yer ile anlaşmaya çalışıyoruz.