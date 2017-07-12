Gülas, olabildiğince az harcama yaparak işlerin nasıl büyütülebileceğine ilişkin ipuçlarını da paylaştı. Gülas'ın verdiği bilgiler şöyle:

"Sanal mağazanızı hayata geçirdikten sonra hedef kitlenize ulaşmanızı sağlayacak ve müşterilerinizin alışveriş tecrübesini artıracak birçok araç ve içeriği hayata geçirmeniz gerekiyor. Eğer tasarımdan ödeme sistemlerine kadar tüm süreçlerle kendiniz uğraşmaya kalkarsanız, bir yıl sonra güncellikten uzak ve birçok eksiği bulunan bir sanal mağaza ile operasyon dışı kalabilirsiniz.

Karmaşık programlama ve Ar-Ge işlemleriyle vakit kaybetmek yerine altyapınızı eksiksiz kuracak ve düzenli güncellemeler sunacak bir e-ticaret ortağı; siz ürün ve pazarlamaya odaklanırken, temel işlemlerinizin eksiksiz olmasını sağlar.

YATIRIMINIZI ARAŞTIRMAYA ODAKLAYIN

Sanal mağazanızı kurarken tüm ihtiyaçlarınızı dışarıdan kaynak edinme ile çözmeyin. İstediğiniz mağazayı kurmak için profesyonel ekipler ile çalışmak veya ekibinize uzman eklemek maliyeti artıracaktır. Bunun yerine araştırmaya önem vererek sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak en iyi yazılım paketini bulun.

Sanal mağazanızın başarısını sağlayacak içerikleri de dikkatle belirleyin. Sürekli yenilenen ve kolay güncellenen içerikler seçmeniz, maliyet ve zaman tasarrufunuzu artıracak.

VERİ ANALİZİNE ÖNEM VERİN

'Nasıl daha iyi satış yaparım' ve 'Ürünlerimi nasıl daha iyi pazarlarım' sorularının cevabını en iyi şekilde vermek için müşterilerinize ve sektöre ait bilgileri çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Veri analizi, size ihtiyacınız olacak cevapları verecek ve kaynaklarınızı en iyi şekilde kullanmanızı sağlayacak.

EKİBİNİZİ GÜÇLENDİRİN: BAŞLIKLA İÇERİK ALAKALI DEĞİL

E-ticarette sadece belirli kanalların işinizi kolaylaştıracağını düşünerek kaynaklarınızı tek bir noktaya aktarmayın. Örneğin, iyi bir sosyal medya yönetimi güçlü bir pazarlamaya sahip olacağınız anlamına gelmez. Destek ve satış ekibini göz ardı etmeniz operasyonlarınızın ileri aşamasında sizi zor duruma düşürebilir.

Güçlü sosyal medya kampanyaları hedef kitle nezdinde markanızın görünürlüğü artırdığı için satışınıza da destek olacaktır.

Bununla birlikte hedef kitlenize erişmek ve iyi bir etkileşim kurmak için yazılımların desteğini alabilirsiniz ancak bu tasarruf amaçlı düşünülürse uzun vadede size olumsuz yansıyabilir. Bir diğer örnek ise chatbot’lar. Bu uygulama ile müşterilere cevap verme sürenizi azaltıp, 7/24 etkileşim sağlayabilirsiniz ancak müşterilerinizin tüm sorunlarını çözemezsiniz. Bu nedenle kaynaklarınızı en iyi şekilde kullanmanıza yardım edecek bir ekip ile yolunuza devam etmelisiniz.

MÜŞTERİLERİNİZİ İKNA EDİN

E-ticarette başarılı olmak için sadece iyi bir ürüne sahip olmanız yeterli değil. Ürününüzü tercih etmeleri için hedef kitlenizi ikna edebilme yeteneğiniz de olmalı. Peki tüketiciler hangi durumlarda bir ürünü daha çok tercih ediyor?

Yapılan araştırmalar olumlu müşteri yorumlarının, tüketicilerin bir ürünü tercih etmesinde yüzde 70 etkili olduğunu gösteriyor. Bu nedenle geleneksel puanlama yönteminin dışında ürünlerinizle ilgili müşterilerin yorumlarını da sayfanızda paylaşmalarına imkan verin. Bunun yanı sıra ürün görsellerine özen göstererek detaylı bir açıklamada bulunmayı da unutmayın. Bedava kargo, kolay iade ve indirim kuponları gibi teşvikleri de eklerseniz, satışlarınız şüphesiz artacaktır.

MOBİLDE VAR OLUN

Mobile uyumlu bir sanal mağaza ile yola çıkmak, hedef kitlenize ulaşmanız ve daha kolay satış yapmanız için en temel unsurlardan biri. Mobil alt yapınız sayesinde müşterilere 7/24 erişim sağlayabilecek, aynı zamanda e-ticareti yönlendiren tüm teknolojileri takip edebileceksiniz. Mobil uyumlu sanal mağazanız, tüketicilerin aradığı ürüne kolayca ulaşmasını ve birkaç dakika içinde satışını tamamlamasını sağlarken siz de mobil teknolojilerin e-ticaret için sunduğu yenilikleri takip ederek, kullanıcı tecrübenizi sürekli artıracaksınız. Unutmayın, sadece bir fiziksel mağaza ile ticarette ayakta kalamazsınız.

SOSYAL MEDYA SİLAHINIZI İYİ BELİRLEYİN

Hedef kitlenize erişmek ve dikkatini çekmek için sosyal medya kanallarını kullanmanız çok önemli. Yapılan araştırmalar Y kuşağının yüzde 62’sinin sosyal medyada tanıştığı markanın sadık bir müşterisi haline geldiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle hedef kitlenizin yer aldığı platformları iyi belirlemeli ve hitap ettiğiniz gruba yönelik içerikler üretmelisiniz. Bu aşamada Facebook, Instagram, Pinterest ve Snapchat gibi sosyal ağları güçlü pazarlama araçları olarak kullanabilirsiniz. Tercihiniz hangi sosyal ağ olursa olsun, iki temel kuralı unutmayın: Şeffaf olun ve tüketicilerle etkileşime girin."

E-ticarette para nasıl kazanılır?

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