Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Orhan Gülcek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gemi inşaatı sektöründe 2005'te yıldızının parladığını ve özellikle tanker üretiminde marka haline geldiğini söyledi.

Buna karşılık, 2008'deki küresel krizin ardından kuru yük gemisi, tanker veya konteyner gemilerine fazla ihtiyaç kalmadığını, sektörün bambaşka bir alana gittiğini anlatan Gülcek, yalnızca özel işlere yönelmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

"PETROL FİYATI DÜŞTÜ, BALIKÇI GEMİLERİNE YÖNELDİK"

Gülcek, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların özel projeleri etkilediğine dikkati çekerek, "Petrol fiyatlarının 80-100 dolarlara çıktığı zamanlar, petrol çıkarılmasında yardımcı olan gemiler, sismik araştırma gemileri, petrol platformlarına hizmet eden gemiler, yalnız bu tür gemiler yapıyorduk. Ama petrol fiyatlarının düşmesi, Suriye olayları, petrolün hızla 40 dolarların altına gerilemesi, bu sektörü bitirdi." dedi.

Pazardaki değişime göre tersanecilerin yeni arayışlara girdiğini belirten Gülcek, "Petrol fiyatı düştü balıkçı para kazanmaya başladı. Çünkü en büyük gideri petroldü. Balık fiyatı düşmedi, dolayısıyla ciddi kazançlar elde etmeye başladı. Bunlar yatırımlara başladı. Biz de balıkçı gemilerine yöneldik. Bölge olarak çok özel gemiler yapıyoruz. Balık fabrika gemileri yapan tersanelerimiz var." diye konuştu.

Gülcek, balıkçı teknelerini sadece Norveç'e değil, İzlanda, İngiltere ve Güney Kore gibi denizcilikte güçlü ülkelere de ürettiklerini bildirdi.

"HİBRİT FERİBOTLAR YAPILIYOR"

Kuzey ülkelerinde özel amaçlı feribotların eskimesi ve artık çevreye verilen önemin artması dolayısıyla daha çevreci feribot talebinin hız kazandığına da değinen Gülcek, şunları kaydetti:

"Akülü feribot yapılıyor Türkiye'de. Çok büyük bir gelişmedir. Yalnızca aküyle giden feribot yapılıyor. Hibrit feribotlar yapılıyor. Yani elektrikli ve akülü sistemlerin beraber kullanıldığı feribotlar yapılıyor Türkiye'de. Bunlar Türkiye'de yapılıyor derken dünyada da yeni olan işler. Şu anda özellikle Norveç'e yapılıyor. Çünkü 2020 yılına kadar buradaki feribotların yenilenme çalışmaları var. Bu kapsamda 80-85 gemi yapılacak. Bunların 20-25'i zaten yapıldı, şu an devam eden projeler var. Önümüzdeki yıllarda da Türkiye'ye bu tür gemiler çok gelecek, yapılacak."

Gülcek, bu gemilerin bir kısmının, Polonya'dan yarı mamul temin edilerek Norveç'te yapıldığını ifade ederek, "Ama benim inancım çoğunluğu Türkiye'de yapılacak. Çünkü Türkiye büyük referans olmaya başladı bu konuda ve yapılıp teslim edilen gemiler var ve devamı gelecektir. Şu ana kadar 8-9 tane yapıldı Türkiye'de ve bu sayı artacak." dedi.

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