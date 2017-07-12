Fethiye'deki alabalıklar icradan satılıyor

Fethiye 3. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilana göre, Mavi Biyoteknoloi ve Aksim Su Ürünleri şirketinin Skretting Yem Üretim A.Ş'ye borçlarına istinaden firmanın elindeki alabalıklar icra yolu ile satışa çıkarıldı.

Tesisteki toplam 14 adet toprak havuzda, ağırlıkları 230-310 gr arasında değişen 101 bin adet Gökkuşağı cinsinde alabalık (Oncorhynchus mykiss) bulunurken, kilogram fiyatı 5.7 TL olarak belirlendi.

Toplam ağırlığı 27 tona yaklaşan balıklar için belirlenen muhammen bedel ise 152.6 bin lira oldu. İhaleye katılmak isteyenlerin bu rakamın yüzde 20'sini teminat olarak yatırmaları gerekiyor.

İlk ihale tarihi olarak 17 Temmuz günü belirlenirken, ikinci ihale ise 3 Ağustos'ta olacak.

icradan satılık alabalık

satılık alabalık

alabalık fiyatı

fethiye icradan alabalık