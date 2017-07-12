Rusya Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor, kalite düzenlemelerine uymamaları nedeniyle Türkiye ve Yeni Zelanda'dan süt ürünleri ithalatını sınırlayabileceğini açıkladı.

Rosselkhoznadzor açıklamasında, "Son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti işletmelerinin ürettiği süt ürünleri örneklerinde mikrobiyolojik parametrelerin normal değerleri aştığı tespit edildi. Yeni Zelanda tereyağında da bazı ihlaller görüldü. Bu ülkelerin tarım ürünü denetim kurumlarının aldığı kontrol önlemlerinin yetersiz olduğu açık bir hal almaya başladı." denildi.

Açıklamaya göre ihlaller devam ederse süt alımları sınırlandırılacak.

Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü temsilcileri, 14 Temmuz'a kadar Rus dana ve koyun eti üreticilerine yönelik denetimler kapsamında Rusya'da bulunuyor.

Rusya Federasyonu'nu daha önce ithalatı yasaklanan taze üzüm, elma, armut, çilek, salatalık ve beyaz ete yönelik yasakları kaldıran kararnameyi 10 Haziran'da yürürlüğe almıştı. Domates yasağı ise hala devam etmekle birlikte Kasım-Nisan ayında izin çıkabileceği konuşuluyor.

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