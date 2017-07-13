52 metrekarelik Hereke halısı tezgahtan indirildi

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Memluk ve İran halılarının geçmişleri bize göre çok daha eski, 500, 600 yıla kadar gidiyor ancak bizim Hereke halıcılığı nispeten daha yeni olmasına rağmen dünyada çok fazla karşılığı olan bir halı. Dünya saraylarında da Dolmabahçe Sarayı'nda da var. Bizim müzecilik yaptığımız 10 saray, köşk ve kasır da var."