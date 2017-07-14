Moody’s, Halkbank kredi notu
İŞ-YAŞAM

Moody's Halkbank'ın not görünümünü negatife indirdi

Derecelendirme Kuruluşu Moody's Halkbank'ın not görünümünü negatife indirdiğini açıkladı

14 Temmuz 2017 Cuma, 09:43:52 Güncelleme: 09:46:23

Derecelendirme Kuruluşu Moody’s Halkbank’ın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunu Ba1’de bırakırken not görünümünü negatife indirdi.

Not görünümünün indirilmesinde ülke not görünümünün negatif olmasının da etkili olduğunun belirtildiği açıklamada, ABD’de Halkbank yöneticisinin de dahil olduğu ve devam eden soruşturmanın bankanın kredi notunu olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Moody’s Nisan ayında Halkbank’ı olası bir not indirimi için izlemeye aldığını açıkmıştı. 

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