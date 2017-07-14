Moody's Halkbank'ın not görünümünü negatife indirdi

Derecelendirme Kuruluşu Moody’s Halkbank’ın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunu Ba1’de bırakırken not görünümünü negatife indirdi.

Not görünümünün indirilmesinde ülke not görünümünün negatif olmasının da etkili olduğunun belirtildiği açıklamada, ABD’de Halkbank yöneticisinin de dahil olduğu ve devam eden soruşturmanın bankanın kredi notunu olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Moody’s Nisan ayında Halkbank’ı olası bir not indirimi için izlemeye aldığını açıkmıştı.