Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yarıyıl değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "Otomotivde de bizi izlemeye devam edin. Çok yakında inşallah otomobil yatırımlarıyla ilgili güzel şeyler ortaya çıkacak" dedi.



Ekonomi Bakanlığı olarak ihracatı ve ihracatçıyı daha güçlü desteklemek için çalıştıklarını anlatan Zeybekci, geçen hafta İran'a gerçekleştirdikleri ziyarette, Ocak 2015'te yürürlüğe giren ve 265 ürünü içeren Tercihli Ticaret Anlaşması'na 120 ürünün daha eklenmesi için görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Bakan Zeybekci, proje bazlı yatırım teşvik sisteminde yıl sonunda 60 milyar liraya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi."Otomotivde de bizi izlemeye devam edin" diyen Zeybekci, "Çok yakında inşallah otomobil yatırımlarıyla ilgili güzel şeyler ortaya çıkacak. Bazı markalarda artık dünyada en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmekle ilgili güzel şeyler duyacağız" şeklinde konuştu.

Dünya ekonomisinde 2017'nin ilk 6 ayında olumlu gelişmeler olduğuna değinen Zeybekci, şunları kaydetti:"Küresel büyüme görünümünde pozitif gelişmeler var, büyüme tahminleri artırılıyor. IMF bu yıl dünya ekonomisinin yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. 2016'da küresel büyüme yüzde 3,1 olmuştu. Türk ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesinden sonra, Türkiye'nin 2017 büyüme tahminiyle ilgili iyileştirmeler yapıldı ama bu iyileştirmeler bile bizim yıl sonu itibarıyla ulaşacağımız büyüme rakamını yakalayamayacak. İlk çeyrekteki yüzde 5'lik büyümemizin yüzde 2,2'si ihracattan geldi. İkinci çeyrekte, birinci çeyrekten daha iyi bir büyüme gelecek. İhracatımızın büyümeye net katkısının 4 çeyrek boyunca devam edeceğine inanıyoruz"Bakan Zeybekci, Türkiye'nin G-20 üyesi ülkeler içinde büyüme performansında üçüncülüğü Endonezya ile paylaştığına işaret etti.Dünyada para politikalarında sürpriz denilebilecek bir gelişmeyle karşılaşma ihtimalinin daha da azaldığını aktaran Zeybekci, hem ABD hem Avrupa hem de Japonya'da 2018'in ilk yarısında parasal sıkılaştırma sürecinin kademeli olarak başlayacağının görüleceğini dile getirdi.Emtia ve enerji fiyatlarında da öngörülemeyen dalgalanmalarla karşılaşma olasılığının bu yıl için daha düşük olduğunu belirten Zeybekci, bunun da Türkiye için olumlu olduğunu söyledi.Zeybekci, sermaye piyasalarında da yılın ilk yarısı itibarıyla pozitif bir havanın hakim olduğunu bildirdi.

Nihat Zeybekci

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Rusya'ya ihracatın yılın ilk 6 ayında yüzde 46 artış gösterdiğini belirten Zeybekci, ikinci yarıda bu ülkeye daha fazla ihracat artışı olacağını kaydetti.Bu yılın sonuna kadar Rusya ile müzakerelerini yürüttükleri Hizmetler ve Yatırımlarda Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzalamayacaklarını ve Avrasya Gümrük Birliği ile ilgili çerçeveyi oluşturmak için önemli bir adım atacaklarını vurgulayan Zeybekci, bunların bu ülkeye ihracatın önünü daha da açacağını dile getirdi.Zeybekci, yılın ilk 6 ayında ABD'ye ihracatın yüzde 33.2 arttığı, İngiltere'ye ihracatın sterlindeki gelişmeler ve Brexit etkisiyle yüzde 27.5 gerilediği bilgisini verdi.Aynı dönemde Çin'den ithalatın yüzde 15.4 düşüş kaydettiğini aktaran Zeybekci, Almanya'ya ihracatın yüzde 3.5 arttığını, ithalatın ise yüzde 12.9 düştüğünü söyledi.Bakan Zeybekci, "Yılın ilk yarısında Irak’a ihracatımız yüzde 29.6 arttı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat ise yüzde 152'lik artış yakaladı. Bunun altında yatan sebeplere baktığımız zaman, burada bir altın hareketi var" görüşlerini kaydetti.