Şampiyon adayı taylar görücüye çıkıyor

Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 2015-2016 doğumlu "Begümtay, Serpintay, Kozatay, Sadaret, Sabriye, Handecik, Kafkas Prensesi, Aşık Kafkas, Özezgi, Aydankız, Behiyetay, Sacidetay, Selda hanım, Sermintay, Hadrakız, Güzincan, Eceser, Kutyürek" adlarını taşıyan şampiyon adayı safkan Arap tayları, 18 Temmuz'da Karacabey Tarım İşletmesinde yeni sahiplerini bulacak.
İşletmede yetiştirilen 16 elit tay ise 24 Ekim'de Veliefendi Hipodromu'nda satışa çıkacak.
Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Hamdi Yücel yaptığı açıklamada, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetlerini sürdürdükleri işletmede, 440 atla yetiştiricilik yaptıklarını belirtti.