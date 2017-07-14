İŞ-YAŞAM

Şampiyon adayı taylar görücüye çıkıyor

14 Temmuz 2017 Cuma, 11:58:53 AA

Malatya'da, safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde damızlık olarak kullanılan şampiyon atların tayları görücüye çıkıyor. Çiftlik müdürü Ahmet Hamdi Yücel, geçen yıl at satışlarından 2.5 milyon lira kazandıklarını açıkladı

  • 1 Şampiyon adayı taylar görücüye çıkıyor
    1 | 20

    Akçadağ ilçesinde, 1865 yılında 27 bin dönüm arazi üzerine "Çiftlik Hattı Hümayun" ismiyle kurulan ve 1928 yılında "Sultansuyu Harası" adını alan işletmede, birbirinden değerli safkan Arap atları yetiştiriliyor.

     

  • 2 Şampiyon adayı taylar görücüye çıkıyor
    2 | 20

    Yüksek dayanıklılıkları sayesinde Osmanlı döneminde savaşlarda kullanılan safkan Arap atları, bugün at yarışlarının gözde ırkları arasında yer alıyor.

  • 3 Şampiyon adayı taylar görücüye çıkıyor
    3 | 20

    Yarışseverlerin büyük beğeniyle takip ettiği "Özgünhan", "Ateştopu" ve "Gobakbey" adlarını taşıyan atların damızlık olarak kullanıldığı ve 150 yılı aşkın süredir safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesindeki atların tayları yoğun ilgi görüyor.

     

  • 4 Şampiyon adayı taylar görücüye çıkıyor
    4 | 20

    Bakıcıları tarafından özenle yetiştirilen ve 1-2 yaşına geldiklerinde "yarış tayları" ve "elit taylar" olarak iki farklı kategoride açık artırma usulüyle satılan taylar, her yıl işletmeye önemli gelir sağlıyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Şampiyon adayı taylar görücüye çıkıyor
    5 | 20

    İşletmede ilk 6 ay annelerinin yanında kalan ve özel ilgiyle adeta bir bebek gibi yetiştirilen 16'sı elit 88 şampiyon adayı tay, satışa çıkacak.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000