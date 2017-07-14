Dijitalleşme çağında yetenek savaşları kızışıyor

Deloitte Üniversitesi tarafından yayımlanan bir rapora göre eğitim ve gelişim faaliyetlerinin "çok yüksek" önem taşıdığını düşünen şirketlerin oranı geçtiğimiz yıl üç katına çıkmış olsa da, şirketlerin bu eğitim çalışmalarına hazır olma oranı hızla düşüyor.

Araştırmaya katılan şirketlerin yalnızca yüzde 40’ı bu zorluklarla yüzleşmeye hazır olduğunu belirtirken, bu oran geçen seneye göre yüzde 35 daha düşük. Bu nedenle, yeni yetenekleri çekmek için kurumların insan kaynakları stratejilerini dönüştürmesi ve şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla yenilikçi olması, eski varsayımlar ve modası geçmiş uygulamalardan en kısa zamanda kurtulmak gerekiyor.

Öte yandan rapora göre artık şirketlerin çalışanlarını günü kurtarmaya yönelik bir yaklaşımla yönetmek yerine, çalışan gelişiminin şirketin büyümesinde olmazsa olmaz olarak tasarlandığı çalışma ortamlarına geçiş yapması gerekiyor. Yetenek gelişimi için yıllık performans değerlendirmeleri yapmak da artık yeterli olmuyor.

DÖNÜŞÜM BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR

Şirketlerin İK ve kurumsal eğitim alanında yaşaması gereken dönüşümleri değerlendiren Enocta Genel Müdürü Tijen Armağan, bu dönümüşümlerin artık zorunluluk haline geldiğine dikkat çekti.

Şirketlerin yetenek olgunluğu seviyeleri hakkında bilgi veren modellerle rsikli adımları daha doğru atabileceklerini ifade eden Armağan, şunları söyledi:

"Yetenek savaşlarının sonunda, yetenek yönetimi ve öğrenme arasındaki yapay duvarları ortadan kaldıran şirketler iş sürecindeki değişikliklere daha iyi yanıt verebilecek ve yenilikler konusunda daha başarılı olabilecekler. Adaptasyon dinamiklerini başarıyla yönetebilecek ve rekabet gücünü koruyacaklar. Kendi kendini geliştiren bir şirket, çalışanlarına kendi gelişim ve kariyer rotalarını kontrol etme gücü verir. Ayrıca çalışanlara mevcut yetileri hakkında anlamlı bir bağlam sunarken, her bir çalışanın öğrenme inisiyatifi almasına olanak tanıyarak kendi gelişim planlamaları için neler yapmaları gerektiğini bilmelerini sağlar. Bunu başaran kuruluşlar çalışanlarıyla, onları geleceğe hazırlayacak araçlar arasında sorunsuz bir bağlantı kurmayı başarabilir. Dönüşüm başlatmak başta korkutucu görünebilir ama yeni nesil modellerle öğrenme ve yetenek yönetimini başarı yolundaki en önemli stratejik ortak haline getirdikleri yeni bir sayfa açabilirler. Bu yönde adım atan insan kaynakları ekiplerinin sayısı arttıkça, yetenek yönetimi iş dünyasının en vazgeçilmez güç kaynağı haline gelecek. Bu aynı zamanda kurumların öğrenmedeki dijital dönüşümü için de önemli bir yol haritası olacak."