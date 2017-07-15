Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan '15 Temmuz' değerlendirmesi

Üretimin desteklenmesi ve talebin canlanmasına yönelik düzenlemelerin her biri için ayrı ayrı ve özel çalışıldığını belirten Ağbal, “2016’nın son çeyreğinden itibaren Türkiye yeniden pozitif büyüme patikasına girdi” dedi. Demokrasiye karşı gerçekleştirilen hain darbe girişiminin birçok alanda olumsuz gelişmelere sebep olduğunu belirten Ağbal, geçen senenin ilk yarısında gelişmekte olan ekonomilerden pozitif yönde ayrışarak yüzde 4.9 büyüyen Türkiye ekonomisinin, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Ağbal, 2016’nın üçüncü çeyreğinde ekonominin yüzde 1.3 daraldığını ve temmuz ayında yüzde 10.7 olan işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 11.9’a çıktığını hatırlattı Ağbal, yılın ikinci yarısında Türk Lirası’nın dolar karşısında yaklaşık yüzde 25 değer kaybettiğine dikkati çekti. Bu dönemde gerek üretici gerekse tüketici güveninde önemli düşüşler olduğunu anlatan Ağbal, şöyle devam etti: “Hükümet olarak süratle aldığımız tedbirler sayesinde darbe girişiminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf edip, tekrar olumlu bir ivme yakaladık.”

15 temmuz darbe

naci ağbal

Naci Ağbal 15 Temmuz değerlendirmesi