TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, yüce milletimizin ise canına kastettiler. Ertesi gün, ‘Millet ihanete teslim olmadı’ diyerek kalkışmayı kınadık. Yine aynı gün durmak yok çalışmaya devam dedik. 30 ülkeye ticaret heyeti gönderdik. Türkiye İmaj Kampanyası ile 7 ülkede 2.4 milyar kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. İhracatçılarımızla Milli Birlik Yürüyüşü’ne katılım sağlayacağız." dedi.

“Türkiye’yi dünyanın ilk 10, Avrupa’nın ilk 3 ekonomisinden biri haline getirirsek, milli gelirimizi 25 bin doların üzerine, ihracatımızı 500 milyar dolara, dış ticaret hacmimizi 1.2 trilyon dolara çıkarırsak, TC pasaportunu dünyada en itibarlı pasaport haline getirirsek bu ihanetlerin hiçbirisini düşünüyor olmayacağız.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu, sektör ve birlik başkanlarının katılımıyla “ 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programı gerçekleştirildi. Anmada bir yıl önceki acı tablonun ardından çalışma ve hedeflere odaklanma mesajı verildi.

FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrasında kara propagandalar ile yabancı kamuoyunda algı oluşturan kirli odakların hedefinde olan ülkemiz ve ekonomimiz için 65 bin ihracatçı tek yürek olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik. 2016 yılı tekstil ve hammaddeleri ihracatımız bir önceki yıl olduğu gibi 10 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. - İTHİB Başkanı İsmail Gülle

OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN EKONOMİMİZ BÜYÜDÜ

UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu: "Hükümetimizin bilhassa 15 Temmuz sonrasında; başarılı ihracatçıya yeşil pasaport uygulamasından Eximbank kredi olanaklarının genişletilmesine kadar ihracatı destekleyen reform paketlerini hızla devreye alması, bizler için çok büyük bir moralmotivasyon kaynağı oldu. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürdü."

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen: "15 Temmuz darbe girişiminin ve yarattığı belirsizliğin, kısa vadeli sosyal ve ekonomik olumsuz etkisi, hükümetin ve devlet kurumlarımızın, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyasıyla birlikte soğukkanlı duruşu ve direnci sayesinde, minimum zararla atlatılmıştır. Bu tür hain girişimlere alet olmamak için tüm aktörlerin azami hassasiyeti göstermesi gerekiyor."