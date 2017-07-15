İş dünyası temsilcileri 15 Temmuz'a dair önemli paylaşımlarda bulundu

Koç Holding AŞ’den yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin en temel yapı taşı demokrasidir ve demokratik bir hukuk devleti çatısı altında bir arada yaşamak milletimizin geleceğinin en önemli garantisidir” denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bugün Koç Topluluğu’nun ana ilkesi olarak benimsediğimiz, kurucumuz Vehbi Koç’un şu sözleri geleceğimize de ışık tutmaktadır:

‘Benim anayasam şudur: Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız. Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Ekonomimiz güçlendikçe demokrasi daha iyi yerleşir, dünyadaki itibarımız artar.’

"HER ALANDA YATIRIM YAPMAYI SÜRDÜRDÜRDÜK"

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise yayınladığı mesajda 15 Temmuz 2016 tarihinin en önemli sonucunun birlik ve beraberliğin değerini bir kez daha derinden hissedilmesi olduğunu aktardı. Sabancı, şunları kaydetti: “Ülkemizin karşılaştığı tüm zorlukları, tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi, ortak bir bilinçle aşabileceğimize ve hepimizi daha aydınlık günlere taşıyacak ortak hedeflere ancak ‘biz’ olarak koşabileceğimize yürekten inanıyoruz.

Biz de Türkiye’nin Sabancı’sı olarak, bu inançtan hareketle üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek için ekonomiden sanata her alanda hızımızı kesmeden ülkemize yatırım yapmayı sürdürdük.”

"MİLLETİN MECLİS'İNİ ONARMAK BİZİM ÇOK BÜYÜK GURUR"

15 Temmuz, milli birlik ve beraberliğimizin zaferidir. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) olarak üyelerimizle birlikte darbe teşebbüsü gecesinde zarar gören Millet Meclisi’ni onarmaya talip olduk. Bu yüce görevi GYODER olarak üstlenmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Milletin Meclis’ini Millet Yapar Konsorsiyumu olarak, Meclis’in hasar gören bölümlerinde tadilatları tamamlayarak teslim ettik.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BÜYÜME İÇİN GÖREVİMİZİ YAPACAĞIZ"

Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün'ün mesajında ise:

"15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi sadece demokrasiye karşı değil, ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine, iç ve dış dengelere ve Türkiye ekonomisinin uluslararası yatırım çekme potansiyeline de kastetmiştir.

Tüm 15 Temmuz kahramanlarına şükranlarımızı sunarız. Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu ve üye firmaları sürdürülebilir büyüme için üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerdir." ifadeleri yer aldı.

"GELECEĞİMİZ İÇİN DAHA BÜYÜK DEĞER ÜRETMELİYİZ"

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da “15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde, vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasi için canını vermiş bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkenin yüz yüze kaldığı tehditlere bedenleriyle siper olan vatandaşlara karşı herkesin sorumluluk taşıdığını vurgulayan Eczacıbaşı, yaşananların tekrarına izin verilmemesi, ülke ve gelecek için daha büyük değer üretilmesi, bir gün öncesinden daha iyi olmak üzere yorulmadan ve kararlılıkla çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

"OMUZ OMUZA VEREREK KISA SÜREDE ATLATTIK"

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ise yaptığı açıklamada, “15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimini, omuz omuza vererek çok kısa sürede atlattık. Yol göstericimiz Cumhuriyet’imizin en temel yapıtaşı demokrasi oldu” dedi.

"KENDİNİ SİPER EDENLERE MİNNET BORÇLUYUZ"

Orka Holding Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da darbe girişiminin başarılı olması halinde Türkiye’nin 50-60 yıl geriye gideceğini ifade ederek, darbeyi durdurmak için kendini siper edenlere Türk milletinin minnet borçlu olduğunu söyledi.

Gazete Habertürk

15 temmuz mesajları

15 temmu

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