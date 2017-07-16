Sultandağı İlçesi'nde yetiştirilen ve büyük bölümü Avrupa ülkelerine ihraç edilen Napolyon cinsi kiraz hasadında sona gelindi. Almanya, Rusya ve Irak başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen kirazda bu yıl oluşan 9- 10 liralık alım fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü.



Sultandağı'na bağlı Yakasenek Köyü'ndeki kiraz üreticisi Ali Yıldız, sabahın ilk ışıklarıyla başlanan kiraz hasadının zorlu olduğunu söyledi. Yıldız, "Bölgemizde bu yıl kiraz rekoltesi oldukça iyi oldu. 2001- 2002 yılından bu yana ilk kez yüzümüz güldü ve ürettiğimiz kirazdan para kazandık. Bazı bölgelerde rekolte düşüktü ancak bu yıl alım fiyatları 9- 10 liraya kadar yükseldi. Hasadın sonuna gelmemize rağmen alımlar 10 liradan devam ediyor" dedi.





DİREKT İHRAÇ EDİLİYOR



Yakasenek Soğuk Hava Tesisleri işletmecisi Mevlüt Kurtulmuş, Sultandağı bölgesindeki kirazın organik olduğunu anlatırken, 50 kişinin çalıştığı tesiste yapılan şoklama ve paketlemenin ardından kirazların direkt ihraç edildiğini kaydetti. Bahçelerden toplanarak gelen kirazların tesislerde anında 2 dereceye kadar soğutulduğunu belirten Kurtulmuş, "Burada hazırlanan kirazlarımızı başta Almanya ve Rusya olmak üzere Irak'a gönderiyoruz. Burada yapılan şoklamanın ardından kirazlarımız derecelere ayrılarak paketliyor ve direkt sevkiyatını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.





Ünlü Napolyon kirazlarının bahçelerinde toplama işlemlerini yapan işçiler ise günlük 60 lira yevmiyeyle çalışıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan kiraz toplama işlemi gün batımına kadar sürüyor.

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