Otomobil alırken özel tüketim vergisi ( ÖTV) oranı yüzde 60’tan yüzde 160’a kadar önemli bir yer tutuyor. Bu yüzden otomobil alırken ÖTV istisnası hakkı bulunan kesimler önemli avantaj sağlayabiliyor. Bunlardan biri de şehit eş ve çocukları.

Terörle Mücadele Yasası’nda şehit sayılanların eş veya çocuklarından biri, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından biri tarafından bir defaya mahsus olmak üzere aracı ilk satın aldığında ÖTV ödemiyor. Ancak bu konuda farklı durumlarda farklı sorunlar yaşanıyor.

Habertürk Gazetesi'nden Rahim Ak'ın haberine göre, örneğin bir şehit annesi Maliye’ye 2012 tarihinde şehit olan oğlunun eşinin 2 yıl sonra 2014 yılında tekrar evlendiğini, şehit oğlunun çocuğunun bulunmadığını, şehit maaşının da kendisine bağlandığını belirtilerek şehit annesi olarak araç alımında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağını sormuş.

EŞ VE ÇOCUK YARARLANMASA BİLE

Maliye, yasa ve tebliğe dayanarak hazırladığı bir özelge ile şehit annesini yanıtlarken şehidin hayatını kaybettiği tarih itibarıyla eşi veya çocuğu bulunması halinde, bu haktan eş veya çocuğun yararlanabileceğini, eş veya çocuğun bu haktan herhangi bir nedenden dolayı yararlanmamasının, anne veya babanın istisnadan yararlanma hakkını sağlamayacağını belirterek annenin bu hakkı bulunmadığını ifade etmiş.

Özelgede, “Buna göre, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulü olan oğlunuzun, hayatını kaybettiği tarih itibarıyla eşi bulunduğundan, kendi adınıza söz konusu istisna hükmünden yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır” denilmiş.

Şunu unutmayalım, 4760 sayılı ÖTV Kanunu’nda bu haktan yararlanmak için, 2 sayılı listede yer alan motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü aşanlar hariç tutuluyor.

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