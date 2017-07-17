ABD merkezli uluslararası yatırım bankacılığı şirketi Wells Fargo, değeri bir zamanlar 2 milyar dolara ulaşan ancak şu anda sıfırı tüketmeye yakın bir serbest yatırım fonuna talip oldu.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre Houston'da enerji yatırımlarıyla ilgilenen EnerVest isimli fon hem müşterilerini hem de kaynaklarını süratle kaybediyor.

PETROL FİYATI DÜŞÜNCE

2013 yılında petrolün varil fiyatı 90 dolar civarındayken yatırım toplamaya başlamış ve satın alma gücünü artırmak için 1.3 milyar dolar kaynak yaratmıştı. Öte yandan, petrolün varil fiyatı artık Cuma günü 46 dolardan kapandı.

EnerVest kurucusu ve CEO'su John Walker "Sonuçtan gurur duymuyoruz." dedi.

Cambridge tarafından hazırlanan rapora göre 1 milyar doların üzerinde değere sahip fonlardan sadece 7 tanesi bu dönemde yatırımcılardan aldığı paraları kaybetti. Sektördeki toplam kayıplar ise yüzde 25 civarında ve uzmanlar bunu nadir bir durum olarak nitelendiriyor. Kamu kayıtlarına göre enerji odaklı fonların pek çoğu benzer bir senaryoyla karşı karşıya.

J. Paul Getty Trust, John D. & Catherine T. MacArthur ve Fletcher Jones, Michigan Eyalet Üniversitesi ve Orange Şehri Çalışanları Emeklilik Fonu gibi kuruluşların da aralarında bulunduğu müşterilerin dibi gören fona yatırım yaptığı belirtiliyor.

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