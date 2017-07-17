Kale Endüstri Holding
İŞ-YAŞAM

Kale Endüstri Holding'e yeni yönetici

Kale Endüstri Holding'in İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Yılmaz Öztürk atandı

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:35:21 Güncelleme: 11:36:56 HABERTURK.COM

Farklı sektörlerde ve coğrafyalardaki ulusal ve uluslararası firmalarda İnsan Kaynakları alanında görev yapan Öztürk, son olarak Eczacıbaşı Yapı Grubu’nda, Türkiye ve uluslararası organizasyonlardan sorumlu İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Deniz Harp Okulu Yöneylem Araştırması ve Yönetim Bölümü’nden mezun olan Öztürk, kariyerine deniz subayı olarak başladı. Toprak Holding İnsan Kaynakları Yöneticiliği ile özel sektöre adım atan Öztürk, Toprak Holding’in ardından 17 yıl boyunca PepsiCo ve Danone şirketlerinde İnsan Kaynakları alanında çeşitli görevler üstlendi. Uluslararası bu şirketlerde sırasıyla Fabrika İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Satış İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Doğu Akdeniz Bölge İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve Orta Avrupa İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevlerinde bulunan Öztürk, çok iyi derecede İngilizce biliyor. Öztürk, evli ve ikiz çocuk babası.

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