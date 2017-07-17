İŞ-YAŞAM

Halikarnas yıkıldı

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:37:46 AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 38 yıl eğlence sektöründe hizmet verdikten sonra yaşanan birtakım sıkıntılar nedeniyle kapanan Halikarnas isimli eğlence merkezinin yıkım işlemi tamamlandı

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    Bodrum'da, 38 yıl eğlence sektöründe hizmet verdikten sonra kapanan Halikarnas isimli eğlence merkezinin yıkım işlemi tamamlandı.

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    Bodrum Kumbahçe Mahallesi'nde 1979'da açılan dünyaca ünlü "Halikarnas The Club" işletme ve mal sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 11 Mayıs 2017'de kapandı. 

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    Halikarnas markası sahibi Süleyman Demir'in boşaltma işlemi yapmasının ardından yıllara meydan okuyan binanın yıkım işlemi de mayıs ayı ortasında başladı. İşletme, iş makineleriyle yapılan çalışmayla tamamen yıkıldı.

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    Geçmiş yıllarda Naomi Campbell, Kid Rock, Pamela Anderson, Sting, Dustin Hoffman, Blues Brothers, Phil Collins ve David Koch gibi sayısız dünyaca ünlü ismi ağırlayan Halikarnas, yıllarca Türkiye'nin en ünlü mekanları arasında yer aldı.

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    Eğlence sektörünün lokomotifi olarak değerlendirilen mekanın bulunduğu alanın, mirasçıları tarafından nasıl değerlendirileceği ise şimdilik bilinmiyor.

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