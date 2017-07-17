Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bugün açıklanan 2017 Nisan dönemi işsizlik rakamları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elvan, "Özellikle yılın ilk çeyreğinde yakalanan yüksek büyüme performansının yıl boyunca devam etmesini bekliyoruz" dedi.



Bakan Elvan'ın açıklaması şu yönde oldu;



"Türkiye İstatistik Kurumu’nun İşgücü İstatistiklerine göre işsizlik oranı Nisan döneminde beklentilerin altında, yüzde 10.5 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki dönemde yüzde 11.7 olan işsizlik oranı 1.2 puan azalmıştır. Ayrıca bir önceki dönemde 3 milyon 642 bin olan işsiz sayısı 3 milyona 287 bine gerilemiştir.

Diğer taraftan mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranında Ocak 2017 döneminden başlayarak dört dönem üst üste düşüş gözlenmiştir. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0.2 puan azalarak yüzde 11.3 olarak gerçekleşmiştir.Hükümet olarak ekonomiye yönelik aldığımız önlemler ve attığımız adımlar ile işsizlik, önümüzdeki dönemlerde de azalışını sürdürecektir. Milli İstihdam Seferberliği’nin bundan sonraki dönemde yapacağı katkı bu konudaki iyileşmeyi güçlendirecektir. Mevcut durumda devam eden ve 2017 yılında uygulamaya konulan yeni istihdam teşviklerinin etkisiyle önümüzdeki dönemde istihdam oranında da artışların gerçekleşmesi ve bununla birlikte işsizlik oranlarının aşağıya çekilmesi beklenmektedir. 2017 yılı Haziran ayı işsizlik sigortası verileri işsizlik oranlarında düşüş olabileceğini teyit etmektedir"Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 519 bin kişilik ilave istihdam oluşturduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:"Son veriler incelendiğinde tarım dışı sektörlerde nispeten güçlü bir iyileşme olduğu gözlenmektedir. İlgili dönemde 2016 yılının aynı dönemine göre istihdam, tarım dışı sektörlerde 550 bin kişi artış kaydetmiştir.

İşgücüne katılım oranlarındaki artış eğilimi sürmektedir. Nitekim, bir önceki yılın aynı dönemine göre işgücüne katılım oranı 0.7 puan (982 bin kişi) artarak yüzde 52.7’ye yükselmiştir. Özellikle kadınlarda işgücüne katılım oranındaki (0.8 puan) artış dikkat çekicidir. İşgücüne katılım oranlarındaki güçlü artışlarla birlikte işsizlik oranlarında gerilemenin sürmekte olması ekonominin istihdam oluşturma kapasitesinin devam ettiğini göstermektedir.Sanayi sektöründe istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 bin kişi azalırken, hizmetler sektöründe güçlenen artış trendi sürmektedir. Hizmetler sektörü istihdamında (inşaat dâhil) 559 bin kişilik artış kaydedilmiştir"Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, büyüme rakamları hakkında da şöyle konuştu;

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"2017 Nisan döneminde genç işsizlik oranı bir önceki döneme göre 1.6 puan düşüş göstermiştir. 2017 yılı ilk yarısı itibarıyla gerçekleşen veriler ekonominin beklenenden iyiye gittiğini göstermektedir. Özellikle yılın ilk çeyreğinde yakalanan yüksek büyüme performansının yıl boyunca devam etmesini bekliyoruz. 2017 yılı için hedefimiz olan yüzde 4.4’lük büyüme rakamının üzerine çıkacağımızı tahmin ediyoruz. Aldığımız önlemlerle artan büyümenin istihdama olumlu yansıdığını ve işsizlik oranının daha da aşağılara indiğini önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz"