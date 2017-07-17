10 yıl önce hiçbirisi yoktu, şimdi ise...

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Snapchat ismi 2011 eylül ayında geldi ve özellikle Los Angeles'ın zengin gençleri arasında yayılmaya başladı. Şimdi 18 milyar dolar değere sahip olan halka açık bir şirket olan Snapchat, yayıncılık, artırılmış gerçeklik gibi pek çok alanda yatırım yapıyor ve Facebook ile sıkı rekabet içinde.