İŞ-YAŞAM
10 yıl önce hiçbirisi yoktu, şimdi ise...
17 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:03:53 | Güncelleme: 16:48:52
HABERTURK.COM
10 yıl öncesine göre pek de farklı yaşadığımız sayılmaz ama yaşarken kullandığımız araçlar teknoloji sayesinde oldukça değişti. İşte 10 sene önce olmayan, şimdiyse vazgeçilmezler arasında olan 18 ürün
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iPad, 7 yıl önce Steve Jobs tarafından tanıtıldığında "hiç olmadığı kadar iyi bir internet deneyimi sunuyor. Laptop ve akıllı telefonlardan çok daha iyi" iddiasıyla sunulmuştu.
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İlk iPad modelleri 499 ve 829 dolar arasındaydı. Standart bir ölçüsü var. Sonrasında mini modelinden pro modeline dek farklı kullanım alanları için pek çok boyutta yeni versiyonları ortaya çıktı. Milyonlarca sattı.
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Google arama motoru, firmanın ilk internet tarayıcısı olan Chrome ürününü 1 Eylül 2008 tarihinde duyurdu.
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Şimdi CEO olan dönemin Ürün Geliştirme yönetcisi Sundar Pichai yaptığı açıklamada "Klasik Google ana sayfası gibi Google Chrome da sade, şık ve hızlı bir ürün." demişti.
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Snapchat hayatımıza ilk kez 2011 yazında Pictaboo ismiyle girdi ama logosunda aynı hayalet vardı. Kaybolan fotoğraflarla kullanılan bir mesajlaşma uygulamasıydı.
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Snapchat ismi 2011 eylül ayında geldi ve özellikle Los Angeles'ın zengin gençleri arasında yayılmaya başladı. Şimdi 18 milyar dolar değere sahip olan halka açık bir şirket olan Snapchat, yayıncılık, artırılmış gerçeklik gibi pek çok alanda yatırım yapıyor ve Facebook ile sıkı rekabet içinde.
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Airbnb fikri 2007 yılında şirketin kurucusu Joe Gebbia'nın oda arkadaşı Brian Chesky'den evin bir odasını para kazanmak için kiralama önerisi snmasıyla doğdu.
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Airbnb, 2008 yılında online bir girişime dönüştü. Ucuz konaklama imkanı arayanlar için nimet olan sitede artık en üst düzey ayrıcalıklı konaklama ve seyahat imkânı da var. 31 milyar dolar değere sahip Airbnb, ABD'nin en değerli 2. girişimi.
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Spotify beta versiyonu 2007 baharında ortaya çıkmıştı fakat o dönem Sony, Universal gibi firmalarla lisans anlaşması yoktu. Bedava üyelik sadece davetiyeyle alınabiliyordu.
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Spotify artık herkese erişebiliyor, 140 milyondan fazla üyeyey sahip ve İsveçli firmanın değeri 8 milyar dolar civarında.
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Oculus, 19 yaşındaki Palmer Luckey tarafından kurulan garaj girişimlerinden. Sanal gerçeklik gözlükleri için Kickstarter sitesinden 2.5 milyon toplanarak hayata geçirildi.
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Oculus için Luckey daha sonra 16 milyon dolar daha topladı ve girişimini geliştirerek 2 milyar dolar karşılığında 2014 yılında Facebook'a sattı. 500 dolar civarındaki ürünlerin yerine Facebook gelecek yıl 200 dolarlık bir gözlük sunmayı planlıyor
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Stripe ülkemizde pek bilinen bir uygulama değil ama 2011 yılında kurulan Peter Thiel'in da desteklediği finans teknolojisi girişimi ABD'de çok yaygın.
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Stripe, online ödeme yapmayı sağlayan bir girişim ve bitcoin gibi kripto para birimlerini de destekliyor. Dolandırıcılık tespit eden makina öğrenme teknolojisine de sahip firmanın değeri 9 milyar dolar.
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Instagram ilk kez Apple Store'a düştüğü 2010 Ekim ayında tam 25 bin kez indirildi. Fotoğraf paylaşım aracı, 2011 yılında yılın uygulaması seçildi ve vazgeçilmez bir sosyal medya aracı oldu.
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2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınan Instagram'ın üyesi sayısı da 1 milyara ulaştı ve Snapchat'ın ocağına incir ağacı dikmekle meşgul. Videodan hikâyelere pek çok özelliği var.
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Kickstarter, banka ve yatırımcıların kapısından yatmak istemeyen girişimciler için 2009 yılında kitlesel bir fonlama aracı olarak kuruldu.
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Kickstarter sayesinde pek çok bağımsız şirket geliştirmek istediği ürünleri için 3.2 milyar dolar para topladı. 13 milyon insan projelere katkıda bulundu
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Android işletim sistemi 2007 yılında Google kurucusu Sergey Brin ve mühendislik ekibinden Steve Horowitz tarafından 2007 Kasım ayında tanıtılmıştı.
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Android ilk başta iPhone için rakip olacağı düşünülen Google'ın G Phone isimli ürünün bir parçası olarak düşünülse de telefon Pixel ismiyle 9 yıl sonra gelebildi. Şu an 2 milyar cihazda kullanılan en yaygın işletim sistemlerinden.
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Lyft, 2012 yılında uzun mesafe yolculuklarda kullanılmak üzere geliştirilen ve ABD üniversitelerindeki kampüs mantığının gerçeğe dönüştüğü bir platformdu.
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Lyft şimdi kısa mesafelerde de oldukça yaygın kullanılıyor ve günde 1 milyon sürüş paylaşımı yapılıyor. Şirketin değeri 7.5 milyar dolar.
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Pinterest, 7 yıl önce resim arama, keşif ve saklama imkânı sunan bir nevi sanal mantar pano girişimiydi. İlk başta sadece davetiyeyle kullanılabiliyıordu.
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Pinterest şu anda aylık 175 milyon aktif kullanıcıya sahip 12 milyar dolar değerinde bir şirket. Resim aramanın yanı sıra önemli bir tasarım ve alışveriş merkezi.
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Square girişimi Twitter kurucusu Jack Dorsey tarafından bir arkadaşının American Express kredi kartıyla işlem yapamaması sonucu 2010 yılında kurulan bir girişim.
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Square mobil ödeme girişimi telefon ve tabletlere takılan bir aparatla kredi kartı üzerinden işlem yapabilme fırsatı sunuyor. Aradan geçen 7 yılda şirket 10 milyar dolar değere ulaştı ve geçtiğimiz çeyrek 13.6 milyar dolarlık ödeme işlem hacmine sahip.
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4G, mobil internet ağlarının daha hızlı çalışması için geliştirilmişti. 3G'den katbekat hızlı bir teknoloji olan ilk 4G desteğine sahip olan cihaz HTC Evo modeliydi.
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4G yakın gelecekte yerini 5G'ye bırakacak ama mobil cihazlardan yayın bu kadar yaygın ve kolay ulaşılabilir hâle geldiyse bunu 4G hızına borçluyuz.
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Uber, 2009 yılında UberCab ismiyle, internette içerik keşfetmeye yarayan StumbleUpon'un kurucularından Garrett Camp tarafından faaliyete geçirildi.
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Uber, 2011 yılında 11 milyon dolar yatırım alarak işleri alan bir ulaşım platformu. Sürüş paylaşımından, ayrıcalıklı seyahat hizmetlerine kadar pek çok alanda hizmet veriyor. Sürücüsüz araç projeleri var skandallara rağmen değeri 70 milyar dolara ulaştı.
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Venmo, 2009 yılında bir müzik platformu olarak planlansa da kurucusu Iqram Magdon-Ismail bir ziyaretinde cüzdanını unutunca mobil ödeme aracına dönüştürüldü.
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Venmo, 2012 yılında 26 milyon dolara Braintree'ye ve sonrasında PayPal'a satıldı. Şu an senede 25 milyar dolarlık ödeme Venmo üzerinden gerçekleşiyor.
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Whatsapp, 2009 yılında Evernote ile paylaşılan bir depoda mesajlaşma uygulaması olarak kuruldu.
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WhatsApp, ücretli SMS'e bağımlı gelişmekte olan ülkelerde çok tutuldu. Artık video ve sesli görüşme imkânı da sunan WhatsApp, 3 yıl önce Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alındı.
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Slack, ofis ortamında haberleşme ve çalışma araçları sunan bir girişim. İlk başlarda pek başarılı olduğu söylenemese de bulut bazlı işlemesiyle artık popüler.
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Slack'in değeri 5 milyar dolarak ulaşmış durumda. Amazon, Google, Microsoft, Salesforce gibi devlerin de satın almak için hazır olduğu belirtiliyor.