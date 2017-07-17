İŞ-YAŞAM

10 yıl önce hiçbirisi yoktu, şimdi ise...

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:03:53 HABERTURK.COM

10 yıl öncesine göre pek de farklı yaşadığımız sayılmaz ama yaşarken kullandığımız araçlar teknoloji sayesinde oldukça değişti. İşte 10 sene önce olmayan, şimdiyse vazgeçilmezler arasında olan 18 ürün

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    iPad, 7 yıl önce Steve Jobs tarafından tanıtıldığında "hiç olmadığı kadar iyi bir internet deneyimi sunuyor. Laptop ve akıllı telefonlardan çok daha iyi" iddiasıyla sunulmuştu.

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    İlk iPad modelleri 499 ve 829 dolar arasındaydı. Standart bir ölçüsü var. Sonrasında mini modelinden pro modeline dek farklı kullanım alanları için pek çok boyutta yeni versiyonları ortaya çıktı. Milyonlarca sattı.

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    Google arama motoru, firmanın ilk internet tarayıcısı olan Chrome ürününü 1 Eylül 2008 tarihinde duyurdu.

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    Şimdi CEO olan dönemin Ürün Geliştirme yönetcisi Sundar Pichai yaptığı açıklamada "Klasik Google ana sayfası gibi Google Chrome da sade, şık ve hızlı bir ürün." demişti.

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  • 5 10 yıl önce hiçbirisi yoktu, şimdi ise...
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    Snapchat hayatımıza ilk kez 2011 yazında Pictaboo ismiyle girdi ama logosunda aynı hayalet vardı. Kaybolan fotoğraflarla kullanılan bir mesajlaşma uygulamasıydı.

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