merkez bankası, dolar beklenti anketi
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TCMB anketi: Dolar/TL'de yıl sonu beklentisi 3.74'e geriledi

TCMB'nin Temmuz beklenti anketi, dolar/TL'de yıl sonu beklentisi 3.74'e geriledi

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:05:41 Güncelleme: 15:08:46

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı beklenti anketine göre Dolar/TL 'de yıl sonu beklentisi 3.75'ten 3.74'e geriledi.

Türkiye'de yıl sonu enflasyon beklentisinin Haziran anketindeki yüzde 9.55 seviyesinden yüzde 9.49'a gerilediği Temmuz ayı anketine göre 24 ay sonrasına ilişkin TÜFE beklentisi yüzde 7.93 oldu. 12 aylık TÜFE beklentisi ise yüzde 8.41 oldu.

Beklenti anketine göre Türkiye GSYİH'sinin 2017 yılında yüzde 4.1 büyüme kaydetmesi bekleniyor.

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