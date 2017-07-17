Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı beklenti anketine göre Dolar/TL 'de yıl sonu beklentisi 3.75'ten 3.74'e geriledi.

Türkiye'de yıl sonu enflasyon beklentisinin Haziran anketindeki yüzde 9.55 seviyesinden yüzde 9.49'a gerilediği Temmuz ayı anketine göre 24 ay sonrasına ilişkin TÜFE beklentisi yüzde 7.93 oldu. 12 aylık TÜFE beklentisi ise yüzde 8.41 oldu.

Beklenti anketine göre Türkiye GSYİH'sinin 2017 yılında yüzde 4.1 büyüme kaydetmesi bekleniyor.

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