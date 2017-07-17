Türk ilaç firması Santa Farma, Japon ilaç firması Astellas ile fason üretim anlaşması imzaladı.

Santa Farma'dan yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Santa Farma, Astellas'ın üriner sistem hastalıklarına yönelik ürününü Dilovası'nda bulunan üretim tesisinde üretecek.

Açıklamada yer alan bilgiye göre; Santa Farma işbirliği kapsamında uzun vadede Astellas'ın ürününün Avrupa üretim merkezi olmayı planlıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Santa Farma CEO'su Erol Kiresepi, "Yaptığımız yatırımlar sonucunda yerli fason üretim vizyonumuzu hayata geçirmeye başladığımız bir dönemdeyiz... Hedefimiz, yeni ve modern tesisimiz aracılığıyla dünyanın önde gelen ilaç firmalarının ürünlerinin Türkiye'de üretilmesini sağlamak" dedi.

Santa Farma 2015 yılında 150 milyon euro yatırımla Dilovası GEBKİM OSB'de Santa Farma Üretim Merkezi'ni faaliyete geçirmişti. Söz konusu tesis, yıllık 150 milyon kutu üretim kapasitesi ile çalışıyor.

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