Vezirköprü, sarımsakta Taşköprü ile rekabete hazırlanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığının yürüttüğü Vezirköprü Sarımsak Yetiştiriciliği Projesi kapsamında bölgeye adaptasyonu uygun çıkan sarımsağın ilk hasadına, 6.5 dönüm arazide başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "beyaz altın" olarak nitelendirilen sarımsağın Vezirköprü ilçesindeki deneme üretiminden başarı elde edildi.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığının tohum, Vezirköprü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün de teknik destekleriyle geçen yıl Karacaören köyünde 6.5 dönüme deneme amaçlı ilk kez sarımsak eken çiftçiler Tuncay Öztürk ile Mümin Koralay ilk hasatlarını yaptı.

Üreticiler ilk denemelerine rağmen kalite ve rekoltenin, tahminlerinin üzerinde olduğunu vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, kavun ve karpuz yetiştiriciliği yaptığını, proje ile ilk kez sarımsak üretimini denediğini belirtti. Öztürk, "Sarımsak denilince akla Taşköprü gelir ama aynı iklim koşullarına ve yöresel özelliklere biz de sahibiz. Sarımsak üretim çalışmalarına geçen yıl başladık. Taşköprü'ye gidip arazilerde incelemelerde bulunduk. Tohumumuzu Büyükşehir Belediyemiz temin etti. Biz de arazimize ektik. Verim ve kalite aynı. Tek farkımız orada ekim bizden fazla. Pazarını bulup sattığımızda daha çok ekeceğiz. Yakın zamanda da onları geçeriz. Çünkü Taşköprü'de su çok yetersiz ve işçilik pahalı. Yapılan analizlere göre bizim sarımsağımız Taşköprü'ye oranla daha verimli ve kaliteli. İnşallah ilçemizde ekimi daha da yaygınlaşacak ve sarımsağın merkezi Vezirköprü olacak" ifadelerini kullandı.

Çiftçi Koralay da tütün, pancar ve ayçiçeği yetiştirdiğini, projeyle sarımsak üretimi yaptığını belirtti. Dekar başına en az 750 kilo sarımsak almayı beklediğini vurgulayan Koralay, şunları kaydetti:

"Belki daha da fazla olacak. Normalde dekar başına 1 tona kadar çıkıyor. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun tohum desteği verdi. Deneme amaçlı sarımsak ektim. Verim beklediğimizden yüksek oldu. Seneye de ekimine devam edeceğiz. Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz ve ekibinden Allah razı olsun. Tohumu verdikten sonra da çok kez geldiler. Çok yardımcı oldular. İlk kez ekmemize ve acemi olmamıza rağmen rekolte çok güzel oldu. Gelecek yıllarda daha da güzel olacak. Bu yıl büyük tecrübe edindik"

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