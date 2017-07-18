Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde üzüm üretimi yapan Ömür Çilengiroğlu, yaz başında yağan yağmurlardan sonra şimdi de aniden yükselen sıcak hava ile karşılaştıklarını belirterek, nemli havanın bölgedeki bağlarda büyük zarara yol açtığını söyledi.

İHA'nın haberine göre, Maşattepe civarındaki üzüm bağında ilkbahar başından bu yana bakım çalışmaları yaptığını belirten Çilengiroğlu, "Ne yazık ki üzümlerimizi sıcak havaya ve güneşe karşı koruyamadık. Önceki yıllarda böyle bir durum söz konusu değildi. Fakat bu yıl ardı ardına yağan yağışların ardından sıcak hava da aniden bastırdı. Bölgenin biraz üstündeki Işıklar mevkiinde durum bize göre biraz daha iyi ama bu yıl Ödemiş pazarında kara üzüm bulmak zor olacak. Olursa da muhtemelen fiyatlar da yüksek olacak" diye konuştu.

SAĞLAM ÜZÜM BULMAK ZOR OLACAK

Yaklaşık 6 dönümlük bağda sağlam üzüm bulmanın zor olduğunu belirten Çilengiroğlu, "Görüldüğü gibi üzüm salkımlarımız büzüşmüş. Şu haliyle bu bağdan pazarda satış için üzüm kesmemiz çok zor" dedi.

Ziraat mühendisi Özkan Akgün de üzüm bağlarının güneşe karşı korumanın masraflı bir iş olduğunu belirterek, "Fakat üreticilerimiz bölgede bulunan doğal malzemelerle ilaçlama yaparak güneş yanıklarına karşı önlem alabilirler" bilgisini verdi.

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