MNG Holding'in iştiraklerinden olan MNG Gold-Liberya, yaptığı açıklamada Liberya'daki altın sahası keşif çalışmalarını yoğunlaştıracağını belirtti. Türk şirketi, bu doğrultuda 3 milyon dolarlık yeni ve yüksek kalite teknolojik ekipman satın aldı.

MNG Gold Liberya'nın Lojistik Müdürü Ed Backhouse yeni ekipmanların mevcut altın üretimindeki seviyeyi geliştirmesinin yanı sıra gelecekteki projeler için de kullanılacağını belirti.

Mehmet Nazif Günal'ın sahibi olduğu MNG Holding'e ait MNG Gold'un Liberya iştiraki ülkedeki en büyük altın madenlerinin ikisi olan Kokoya ve Bea Dağı rezervlerini işletiyor.

Yeni ekipmanların getirildiği uçak

AYDA 8-10 BİN ONS

7 farklı saha keşfi lisansı daha bulunan MNG, yeni ekipmanların Cape Mount, Bong'da bulunan operasyonlarına ek olarak yeni sahaların yaratılmasında da kullanılacak. 25 yıldır Liberya topraklarında Maden Geliştirme Anlaşması bulunan MNG, bundan 4 yıl önce Kokoya altın sahasının kurulumunu gerçekleştirmişti.

Maliyeti şirket tarafından resmi olarak açıklanmasa da Liberya kaynaklarında 50 milyon dolar olarak belirtilen altın sahası kurulumunun aylık operasyonel gideri de 1.5-2 milyon dolar arasında.

Backhouse tarafından yapılan açıklamaya göre MNG elindeki altın sahalarından aylık 8 ila 10 bin ons altın çıkarıyor. Özellikle kuru sezona üretimin arttığına dikkat çeken yetkililer, yağış sezonunda üretimi düşüren bir takım zorluklarla karşılaşıyordu. Yeni ekipmanlarla söz konusu zorlukların etkisinin azalması bekleniyor.

MNG

Liberya

altın

yatırım

MNG Gold