Sosyal yardım alanlara istihdam yolu açıldı

Resmi Gazete'de 22 Haziran'da yayımlanan Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca belirlenen nakdi düzenli yardım programlarından, işe başlatılacağı tarihten önceki son bir yılda en az bir kez yararlanan, işsiz, 18-55 yaş arasındaki kişileri özel sektörde istihdam eden işverenlere destek sağlanmasının önü açılmıştı.



Bakanlığa bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce bu teşviğin merkezinde kaç yoksul vatandaşın bulunduğuna yönelik detaylı analiz çalışması yapıldı.



Bu kapsamda, yönetmelikte belirlenen şartları taşıyan, çalışabilir durumda 157 bin vatandaşın olduğu belirlendi. İşverenler için 1 Ocak 2018'de başlatılacak sigorta prim desteğinin ilk hedef kitlesini bu vatandaşlar oluşturacak.



Bakanlık, destek kapsamında, istihdam edilen yoksul vatandaşların aylık ortalama 364 liraya karşılık gelen işveren sigorta primlerini bir yıl süreyle karşılayacak.



8 MİLYON VATANDAŞA DESTEK



Öte yandan, bakanlığın bu yılın ocak-mayıs verilerine göre, 2 milyon 682 bin 304 hanede yaşayan 8 milyon 99 bin 774 vatandaş, sosyal yardım programlarından faydalandı.



Bakanlık tarafından, bu destekler için yaklaşık 7 milyar liralık kaynak kullanıldı.



13 BİN 705 HANEYE "YAPIM-ONARIM" DESTEĞİ

Yoksul vatandaşların oturulamayacak durumdaki eski, bakımsız ve sağlıksız evlerini de "barınma yardımları" kapsamında onaran bakanlık, mayıs itibarıyla bu destekler için 11 milyon liralık kaynak aktardı.



Ev yapımı, onarımı ile kira, mobilya gibi destekleri de içine alan barınma yardımları sayesinde, kötü şartlarda hayatını idame ettirmek zorunda olan 13 bin 705 hanedeki yüzlerce vatandaş, sağlıklı ve sıcak bir yaşam ortamına kavuştu.



Bakanlık, söz konusu dönemde toplam 29,84 milyon lira tutarında barınma yardımında bulundu.

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