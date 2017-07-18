Rusya s400
İŞ-YAŞAM

S-400 füze sistemleri ile ilgili kritik gelişme!

Rusya'dan Türkiye'ye S-400 füze sistemlerinin gönderilmesi ile ilgili son aşamaya gelindi

18 Temmuz 2017 Salı, 20:47:34 Güncelleme: 20:51:29 DHA

"Rostek" Genel Müdürü Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 füze sistemlerinin gönderilmesini ön gören kontratın teknik konularının çözüldüğünü, geriye sadece idari konuların kaldığını bildirdi.

DHA'nın haberine göre; Çemezov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik konuları çözdük, geriye sadece idari konular kaldı. Kararı Rusya ve Türkiye hükümeti alacak. Şimdi Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yürütülüyor. Anlaşıldığı üzere, Türkiye bu proje için gerekli paranın bir kısmını kendisi bulacak, bir kısmını ise kredi olarak ödeyecek" ifadesini kullandı.

Bu anlaşma, Rosoboroneksport'un son yıllardaki en büyük kontratı olacak. Batının bazı basın araçları, Ankara'nın 3 milyar dolara S-400 alacağını belirtti.

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YORUMLAR 10
  • Misafir 8 dakika önce
    Artık tarafız ve tarafımız bellidir.
  • Misafir 8 dakika önce
    NATOYA GÜVEN OLMAZ DEVAM DEVLETİN ARKASINDAYIZ SONUNA KADAR
  • Misafir 10 dakika önce
    Kendimiz gelistirelim. Biz daha iyisini yaparis! Yasasin Türk milleti.
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