S-400 füze sistemleri ile ilgili kritik gelişme!

"Rostek" Genel Müdürü Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 füze sistemlerinin gönderilmesini ön gören kontratın teknik konularının çözüldüğünü, geriye sadece idari konuların kaldığını bildirdi.



DHA'nın haberine göre; Çemezov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik konuları çözdük, geriye sadece idari konular kaldı. Kararı Rusya ve Türkiye hükümeti alacak. Şimdi Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yürütülüyor. Anlaşıldığı üzere, Türkiye bu proje için gerekli paranın bir kısmını kendisi bulacak, bir kısmını ise kredi olarak ödeyecek" ifadesini kullandı.



Bu anlaşma, Rosoboroneksport'un son yıllardaki en büyük kontratı olacak. Batının bazı basın araçları, Ankara'nın 3 milyar dolara S-400 alacağını belirtti.

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