Türkiye’nin önde gelen firmalarından Simit Sarayı’na Suudi Fawaz Alhokair Grup ortak oldu. Habertürk’ün dünkü özel haberiyle gündeme getirdiği gelişme, şirketten yapılan yazılı açıklama ile doğrulandı. Açıklamaya göre, Simit Sarayı’nın yüzde 10 hissesini alan Fawaz Alhokair Grup Başkan Yardımcısı ve grubun perakende lideri Dr. Abdul Majeed Alhokair, şirketin yönetim kurulu üyesi olarak atanacak.

Habertürk Gazetesi'nden Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Fawaz Alhokair Grup, Suudi Arabistan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde alışveriş merkezi, gayrimenkul, finansal hizmetler, eğlence, perakende, sağlık ve konaklama sektöründe faaliyet gösteriyor.

Erkek giyim mağazası ile faaliyetlerine başlayan firma, kurulduğu 1989 yılından bu yana temsil ettiği uluslararası marka sayısını 80’e çıkardı. Zara, Topshop ve Marks&Spencer gibi ünlü markaların temsilciliğini yürüten Suudi Grup, 16 alışveriş merkezinin de işletmesini yürütüyor. Grup, 16 farklı ülkede 2 bin 100’den fazla mağazayı da işletiyor.

KAVUKÇU, HAKAN ATEŞ’E TEŞEKKÜR ETTİ

Simit Sarayı’ndan dün yapılan açıklamada, stratejik işbirliği anlaşmasının uluslararası büyüme stratejisi için önemli bir adım olduğu vurgulandı. Yapılan anlaşmayı değerlendiren Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, “Bu yatırım kararı, Simit Sarayı’nın en önemli global gıda perakendecisi olması yolculuğunda bize çok büyük katkı sağlayacaktır. Kurucumuz Haluk Okutur’a ve ana bankamız Denizbank’ın CEO’su Hakan Ateş’e teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

3 TÜRK'Ü DAHA TEMSİL EDİYOR

Fawaz Alhokair Grup’un temsil ettiği markalar arasında, Türk firmalarından ADL, Collezione ve LC Waikiki’de bulunuyor.

SUUDİ ARABİSTAN'IN EN ZENGİN 7'İNCİ İŞADAMI

Dr. Abdul Majeed Alhokair, 27 yıl önce iki kardeşiyle birlikte kurduğu Fawaz Alhokair Grup’un büyümesiyle milyarlar kazandı. Forbes Dergisi’ne göre 1.37 milyar dolar serveti bulunan 47 yaşındaki Suudi işadamı, Suudi Arabistan’ın en zengin 7’nci kişisi unvanını taşıyor. Alhokair’in serveti bu yılın mart ayından beri yaklaşık 200 milyon dolar artmış durumda. Fawaz Alhokair Grubunun Kurucusu ve Başkanı Fawaz A. Alhokair de, “Türkiye’nin global hale gelen gıda perakende sektöründeki büyük oyuncusu Simit Sarayı ile stratejik ortaklık kararı almak bizi çok heyecanlandırdı. Bu birliktelikle Simit Sarayı’nı çok daha iyi yerlere getirebiliriz” şeklinde konuştu.

3 YILDA 50 SİMİT SARAYI AÇTI

2014 yılında Simit Sarayı ile master franchise sözleşmesi imzalayan Fawaz Alhokair Grup, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaklaşık 50 Simit Sarayı mağazası açmıştı. Master franchise sözleşmesi gereği, Fawaz Alhokair Grubu’nun önümüzdeki 4 yıl içinde 250 mağaza daha açması planlanıyor.

EY verilerine göre, 2017 yılının ilk 6 ayında Türkiye’deki birleşme ve satın alma hacmi yaklaşık 5.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Değeri açıklanan birleşme ve satın alma işlemlerinin toplam hacmi 2016 yılında 4.6 milyar dolar olmuştu. Mars Entertainment’i 689.2 milyon dolara alarak Türk sinema sektörüne giren Güney Koreli CJ Entertainment, 2016’da değeri açıklanan en büyük işleme imza atmıştı.

Fawaz Alhokair

Simit Sarayı

Simit Sarayına yabancı ortak