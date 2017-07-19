Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde kestane balı hasadına başlandı. Erfelek Ziraat Odası Başkanı Koca, "Yöremizde kestane balı rekoltesinde geçen yıla oranla yüzde 50'ye varan düşüş var. Hal böyle olunca balın kilogram fiyatının 200 lira seviyesine kadar yükselmesini bekliyoruz" dedi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde hasadına başlanılan kestane balı rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 50 civarında düşüş, fiyatta ise buna bağlı olarak artış beklendiği bildirildi.



Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede havaların yıl boyunca bol yağışlı geçmesinden ötürü arıların istenilen derecede çalışamadıklarını söyledi.

Bölgede üreticilerin bugünlerde kovanlardan balı yavaş yavaş toplamaya başladıklarını belirten Koca, gelen ilk rakamlara göre kovan başına 8 kilogram civarlarında verim bulunduğunu aktardı.

KİLOSU 200 LİRAYA KADAR ÇIKACAK

Hava şartlarına bağlı olarak bal rekoltesinin yöreye göre değişikliklik gösterebileceğine işaret eden Koca, şöyle devam etti:

"Bizim yöremizde kestane balı rekoltesinde geçen yıla oranla yüzde 50'ye varan düşüş var. Hal böyle olunca balın kilogram fiyatının 200 lira seviyesine kadar yükselmesini bekliyoruz. Çünkü zaten geçen yıl kilogramı 150 liradan satılıyordu. Bu sene belki yine ilk başlarda 150 liradan satılabilir ancak sezonun devamında fiyatlar artacaktır. Üreticilerimiz maalesef istedikleri rekolteye ulaşamadı."

GEÇEN YIL 50 TON REKOLTE OLUŞMUŞTU

Koca, kestane balında 2016 yılında 50 ton civarında rekolte oluştuğunu hatırlatarak, "Geçen sezon kovan başına düşen bal miktarı 14 kilogramdı. Şimdi 8 kilograma düştü. Söz konusu rakamlar bu yıl rekoltenin en fazla 25 ton civarlarında oluşacağını gösteriyor. Sadece bal olarak değil, kestane rekoltesi de bu sene düşecektir. Sonuçta arılar kestane çiçeklerinden yararlanıyor. Çiçek az olduğuna göre kestane de az olacaktır." ifadelerini kullandı.

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