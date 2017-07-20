İŞ-YAŞAM
2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
19 Temmuz 2017 Çarşamba, 13:11:24 | Güncelleme: 20 Temmuz 2017 Perşembe, 00:10:40
HABERTURK.COM
Uluslararası bağımsız denetim firması PwC tarafından hazırlanan raporda, ülkelerin satın alma gücü paritesi bazında gayrı safi yurt içi hasılaları için 2050 yılı tahminleri yapıldı ve 32 devletin dünya ekonomisini elinde tutacağı vurgulandı. Türkiye önemli bir sıçrama yaptı. İşte sıralama
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1
1
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64
32 - HOLLANDA
2016: 866 MİLYAR DOLAR
2050: 1 TRİLYON 469 MİLYAR DOLAR
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2
2
|
64
Hollanda, yaşlanan nüfusu, yavaşlayan doğum hızı ve durağan verimlilik ile 2016 yılında 26. sıradayken 2050'de 32. sıraya kadar geriliyor.
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3
3
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64
31 - KOLOMBİYA
2016: 690 MİLYAR DOLAR
2050: 2 TRİLYON 74 MİLYAR DOLAR
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4
4
|
64
Kolombiya, istikrarlı bir şekilde artan nüfusu ve ortalama ekonomik büyüme rakamlarıyla 2050 yılına gelindiğinde listede 1 basamak yükselerek 31. sıraya oturuyor.
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5
5
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64
30 - POLONYA
2016: 1 TRİLYON 52 MİLYAR DOLAR
2050: 2 TRİLYON 103 MİLYAR DOLAR
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6
6
|
64
Polonya, milli gelirindeki yıllık yüzde 4.5 artışa rağmen, batı ülkeleri kadar olmasa da nüfusundaki gerileme başta olmak üzere ivmesini kaybediyor ve 23. sıradan 30. sıraya geriliyor.
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7
7
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64
29 - ARJANTİN
2016: 879 MİLYAR DOLAR
2050: 2 TRİLYON 365 MİLYAR DOLAR
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8
8
|
64
Arjantin, istikrarlı büyüyen ülkelerinden ancak nüfustaki artış diğer alanlardaki gelişme kadar parlak değil. Yaşlanan nüfusa rağmen Arjantin'in gelirleri patlama yaşasa da sıralamda 4 basamak düşüyor.
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9
9
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64
28 - AVUSTRALYA
2016: 1 TRİLYON 189 MİLYAR DOLAR
2050: 2 TRİLYON 564 MİLYAR DOLAR
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10
10
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64
Avustralya, sıralamada 9 basamak birden inerek en keskin düşüşü sergileyenlerden. Çeşitliliği düşük, madenciliğe, fosil yakıtlara ve finansa dayalı ekonominin bunda payı büyük.
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11
11
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64
27 - GÜNEY AFRİKA
2016: 736 MİLYAR DOLAR
2050: 2 TRİLYON 570 MİLYAR DOLAR
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12
12
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64
Güney Afrika gün geçtikte küresel ekonmiye daha fazla adapte oluyor ve nüfusu da her yıl 0.5 puan artıyor. Afrika ülkesi 34 yıl sonra tahminlere dünyanın en büyük ekonomilerinde 2 basamak yükselecek
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13
13
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64
26 - İSPANYA
2016: 1 TRİLYON 690 MİLYAR DOLAR
2050: 2 TRİLYON 732 MİLYAR DOLAR
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14
14
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64
İspanya öğleden sonra uykusunu ekonomiye de yansıtıyor ve 16. sıradan 26. basamağa dek düşüyor. İşsizlik performansı ve yaşlanan nüfusun düşüşteki etkisi büyük
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15
15
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64
25 - TAYLAND
2016: 1 TRİLYON 161 MİLYAR DOLAR
2050: 2 TRİLYON 782 MİLYAR DOLAR
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16
16
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64
Tayland, şu anda satın alma paritesi gücüne göre ilk 20 ekonomiden biri ve büyüme rakamları yüksek ama nüfusları azalıyor ve PwC tahminine göre 5 basamak iniyorlar
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17
17
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64
24 -MALEZYA
2016: 864 MİLYAR DOLAR
2050: 2 TRİLYON 815 MİLYAR DOLAR
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18
18
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64
Malezya dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri ve coğrafi konumunun, artan nüfusunun da etkisiyle gelecek 34 yılda sıçrama yaparak 27. sıradan 24'e yükseliyorlar.
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19
19
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64
23 - BANGLADEŞ
2016: 628 MİLYAR DOLAR
2050: 3 TRİLYON 64 MİLYAR DOLAR
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20
20
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64
Bangladeş listenin en büyük aşama kaydeden ülkesi ancak 31'den 23'e çıkan PwC tahmini hükümetin ekonomik reformları ve eğitim sistemini ilerletmesine bağlı olarak yapılmış.
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21
21
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64
22 - KANADA
2016: 1 TRİLYON 674 MİLYAR DOLAR
2050: 3 TRİLYON 100 MİLYON DOLAR
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22
22
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64
Kanada boşuna kalifiye göç almaya çalışmıyor. Yaşlanan nüfusu ve hâlihazırda dahi durağan seyreden ekonomisinin 34 yıl sonraki sonucu 5 basamak düşmeleri.
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23
23
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64
21 - İTALYA
2016: 2 TRİLYON 221 MİLYAR DOLAR
2050: 3 TRİLYON 115 MİLYAR DOLAR
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24
24
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64
İtalya, batı ekonomileri arasında en sert düşüşü yaşaması beklenenlerden. Kuzey ve güney çekişmesi, yaşlanma ve vasat büyüme listede 9 basamak inmelerine neden oluyor.
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25
25
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64
20 - VİETNAM
2016: 595 MİLYAR DOLAR
2050: 3 TRİLYON 176 MİLYAR DOLAR
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26
26
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64
Vietnam, analiz edilen ülkeler arasında en ciddi atılımı yapan ülkelerden. 12 basamak yükselerek ilk 20 arasına giren Vietnam'a dair bu tahmin tıpkı Bangladeş gibi ekonomik ve eğitim reformlara bağlı.
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27
27
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64
19 - FİLİPİNLER
2016: 802 MİLYAR DOLAR
2050: 3 TRİLYON 334 MİLYAR DOLAR
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28
28
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64
Filipinler ekonomik büyüme açısından şu anda dahi sağlam bir ilerleyiş içerisinde fakat küresel sermayenin doğuya kayması ve Filipinler nüfusundaki büyük artış beklentisi 9 sıra yükselme beklentisi doğuruyor.
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29
29
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64
18 - GÜNEY KORE
2016: 1 TRİLYON 929 MİLYAR DOLAR
2050: 3 TRİLYON 539 MİLYAR DOLAR
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30
30
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64
Güney Kore teknoloji ve katma değere sahip ekonomik kategorilerde büyümesini sürdürecek ama nüfustaki durgunluk ve gerileme onların da ivmesini kesiyor. 5 basamak düşüyorlar.
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31
31
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64
17 - İRAN
2016: 1 TRİLYON 459 MİLYAR DOLAR
2050: 3 TRİLYON 900 MİLYAR DOLAR
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32
32
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64
İran, milli gelirdeki yıllık yüzde 5.5 büyümesine nüfusundaki yüzde 0.5 üyümeyi de ekleyince listede 1 basamak yükseliyor.
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33
33
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64
16 - PAKİSTAN
2016: 988 MİLYAR DOLAR
2050: 4 TRİLYON 236 MİLYAR DOLAR
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34
34
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64
Pakistan nüfusu Mısır ile birlikte senelik yüzde 1.4 artışla dünyanın en hızlısı. İş gücüne de yansıması beklenen bu artış ile Pakistan, 2050 yılında 8 sıra birden yükselerek 16. basamakta kendine yer buluyor.
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35
35
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64
15 - MISIR
2016: 1 TRİLYON 105 MİLYAR DOLAR
2050: 4 TRİLYON 333 MİLYAR DOLAR
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36
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64
Mısır, yılda ortalama yüzde 6.6 gayrı safi yurt içi hasıla artışına sahip ve nüfusu de yüzde 1.4 artıyor. Akdeniz kıyısındaki ülke Avrupa'ya yakınlığıyla da öne çıkıyor ve 6 basamak yükseliyor.
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37
37
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64
14 - NİJERYA
2016: 1 TRİLYON 89 MİLYAR DOLAR
2050: 4 TRİLYON 348 MİLYAR DOLAR
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38
38
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64
Nijerya, Afrika kıtasının en hızlı büyüyen ekonomisine sahip. PwC değerlendirmesine göre yolsuzluğu azaltır ve altyapıyı güçlendirirlerse 2050 yılına gelindiğinde ilk 15 arasında olmaları sürpriz değil.
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39
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64
13 - SUUDİ ARABİSTAN
2016: 1 TRİLYON 731 MİLYAR DOLAR
2050: 4 TRİLYON 934 MİLYAR DOLAR
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40
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64
Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol üreticisi ve ekonomisi de enerjiye bağlı ancak krallık özellikle Uzak Doğu ülkeleriyle know how alışverişine yönelik ve teknolojik adımlar atıyor. Yüzde 5.1 büyüme de düşünüldüğünde 2 sıra yükselmeleri bekleniyor.
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41
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64
12 - FRANSA
2016: 2 TRİLYON 737 MİLYAR DOLAR
2050: 4 TRİLYON 705 MİLYAR DOLAR
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42
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Fransa şu an dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri. Batı Avrupa ülkelerindeki nüfus sorunu onlarda yok ancak artış da beklenmiyor ve Fransa geriden gelen ülkelere karşı duramayarak tahminlerden 2 basamak iniyor.
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64
11 - TÜRKİYE
2016: 1 TRİLYON 906 MİLYAR DOLAR
2050: 5 TRİLYON 184 MİLYAR DOLAR
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Türkiye, gelişmekte olan ekonomiler arasında en dikkat çeken büyüme ve ekonomik göstergelere sahip ülkelerden. Nüfustaki ve milli gelirdeki sürekli artışla birlikte PwC tahminleri Türkiye'yi 3 basamak yükselterek 11. sıraya oturtuyor.
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45
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64
10 - BİRLEŞİK KRALLIK
2016: 2 TRİLYON 788 MİLYAR DOLAR
2050: 5 TRİLYON 369 MİLYAR DOLAR
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46
46
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64
Birleşik Krallık, istikrarlı ekonomik büyüme ve artan çalışan nüfusla Brexit'in orta vadedeki negatif etkisini uzun vadede pozitife çeviriyor ve sadece 1 basamak geriliyor.
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47
47
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64
9 - ALMANYA
2016: 3 TRİLYON 979 MİLYAR DOLAR
2050: 6 TRİLYON 138 MİLYAR DOLAR
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48
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64
Almanya ise İngiltere'nin aksine ekonomisi yavaş büyüyenlerden. Şu an ki oran yüzde 1.7 ve göçmen akışındaki artışa rağmen çalışan nüfusun yaşlanıyor olması Almanya'yı 4 basamak geriye atıyor.
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49
49
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64
8 - JAPONYA
2016: 4 TRİLYON 932 MİLYAR DOLAR
2050: 6 TRİLYON 779 MİLYAR DOLAR
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50
50
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64
Japonya, bu listede yüzde 1.1 ile ekonomisi en yavaş büyüyen ülke. Nüfustaki yaşlanma ve ekonomik çeşitliliğin durağanlaşması Uzak Doğu devini PwC tahminlerinde 4 basamak aşağıya indiriyor.
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51
51
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64
7 - MEKSİKA
2016: 2 TRİLYON 307 MİLYAR DOLAR
2050: 6 TRİLYON 863 MİLYAR DOLAR
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52
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64
Meksika, komşusu ABD'de Trump'ın duvar örme çabalarına rağmen istikrarlı büyüyor ve nüfusu da artıyor. Orta Amerika ülkesi de sıralamada 4 sıra yükselerek 7. sıraya yerleşiyor ve devleri geride bırakıyor.
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53
53
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64
6 - RUSYA
2016: 3 TRİLYON 745 MİLYAR DOLAR
2050: 7 TRİLYON 131 MİLYAR DOLAR
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54
54
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64
Rusya, hâlihazırda dünyanın en büyük 6. ekonomisi ve 33 yıl sonra da aynı yerde duruyor. Nedenlerinde ise milli gelirdeki yavaş artış ve nüfustaki gerileme başı çekiyor.
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5 - BREZİLYA
2016: 3 TRİLYON 135 MİLYAR DOLAR
2050: 7 TRİLYON 540 MİLYAR DOLAR
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56
56
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64
Brezilya, istikrarlı olsa da gelişmekte olan 7 büyük ekonominin oluşturduğu E7 ülkeleri arasında ancak Meksika ve Endonezya kadar seri büyüyemiyor. Dolayısıyla, 2 basamak yükselebiliyor.
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57
57
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64
4 - ENDONEZYA
2016: 3 TRİLYON 28 MİLYAR DOLAR
2050: 10 TRİLYON 502 MİLYAR DOLAR
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58
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64
Endonezya, bilişim ve teknolojideki sıçramasını artan nüfusu ve turizmdeki başarısıyla birleştirerek 21. yy ortasında 4. büyük ekonomi olmaya aday. Şu an 12. sıradalar.
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64
3 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2016: 18 TRİLYON 562 MİLYAR DOLAR
2050: 34 TRİLYON 102 MİLYAR DOLAR
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ABD, ilk sıradaki tahtını bir süre önce Çin'e kaptırmıştı. 2050 yılına gelindiğinde bir başka Asya ekonomisinin daha gerisinde kalacağı öngörülüyor. Nüfustaki ve milli gelirdeki durağanlık başlıca faktörler. Üstelik Trump'ın göçmenlik politikaları henüz bu tahmine yansıtılmış değil.
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64
2 - HİNDİSTAN
2016: 8 TRİLYON 721 MİLYAR DOLAR
2050: 44 TRİLYON 128 MİLYAR DOLAR
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Hindistan dünyanın en büyük 2. nüfusuna sahip. Teknoloji ve bilimdeki kalifiye iş gücü, milli gelirdeki yüzde 7.7 büyümeyle 2050 yılına gelindiğinde ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük 2. ekonomisi olmaları bekleniyor.
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1 - ÇİN
2016: 21 TRİLYON 269 MİLYAR DOLAR
2050: 58 TRİLYON 499 MİLYAR DOLAR
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64
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Çin, yüzyılın ortasında da birincilikteki yerini koruyor ancak dünyanın yeni süper gücü 2000'lerin başındaki olağanüstü patlama ve milli gelir artış, 2050 yılı itibarıyla nüfus kontrol sistemi ve yaşlanmanın da etkisiyle bu düzeyde olmayacak.