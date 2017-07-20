İŞ-YAŞAM

2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 13:11:24 HABERTURK.COM

Uluslararası bağımsız denetim firması PwC tarafından hazırlanan raporda, ülkelerin satın alma gücü paritesi bazında gayrı safi yurt içi hasılaları için 2050 yılı tahminleri yapıldı ve 32 devletin dünya ekonomisini elinde tutacağı vurgulandı. Türkiye önemli bir sıçrama yaptı. İşte sıralama

  • 1 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
    1 | 64

    32 - HOLLANDA

    2016: 866 MİLYAR DOLAR

    2050: 1 TRİLYON 469 MİLYAR DOLAR

  • 2 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
    2 | 64

    Hollanda, yaşlanan nüfusu, yavaşlayan doğum hızı ve durağan verimlilik ile 2016 yılında 26. sıradayken 2050'de 32. sıraya kadar geriliyor.

  • 3 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
    3 | 64

    31 - KOLOMBİYA

    2016: 690 MİLYAR DOLAR

    2050: 2 TRİLYON 74 MİLYAR DOLAR

  • 4 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
    4 | 64

    Kolombiya, istikrarlı bir şekilde artan nüfusu ve ortalama ekonomik büyüme rakamlarıyla 2050 yılına gelindiğinde listede 1 basamak yükselerek 31. sıraya oturuyor.

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  • 5 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
    5 | 64

    30 - POLONYA

    2016: 1 TRİLYON 52 MİLYAR DOLAR

    2050: 2 TRİLYON 103 MİLYAR DOLAR

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