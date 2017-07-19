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Milli mücadele yıllarında ilk kurşunun atıldığı yerlerden birisi olan Ayvalık'ın Kuvayımilliye'nin de başlangıç noktası olması nedeniyle bu alana bir kent arşivi yapacağız. Ayvalık, cumhuriyet tarihinden itibaren de zeytin ve zeytinyağı üzerine endüstriyel bir merkez. Ayvalık hem kültürü hem yaşam şekli hem de endüstriyel mirasla önemli bir kent.