İŞ-YAŞAM

Ayvalık'taki zeytinyağı fabrikası kültür merkezine dönüştürülecek

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:27:31 İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 19. yüzyılda inşa edilen ancak 2001'de üretimine son verilen atıl durumdaki "Kırlangıç Zeytinyağı ve Sabun Fabrikası" restore ediliyor

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    Mülkiyeti Ayvalık Belediyesi'ne ait, 5 bin 400'ü kapalı olmak üzere toplam 20 bin 336 metrekare alana sahip tarihi binanın "Kırlangıç Fabrikası Sosyal Yaşama Kazandırılması Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında restorasyonu yapılacak.

  • 2 Ayvalık'taki zeytinyağı fabrikası kültür merkezine dönüştürülecek
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    Yüzyılı aşkın süreçte ilçe halkı için iş kapısı olan, Ayvalık'ın zeytinyağı ve sabununu dünyaya tanıtan tarihi fabrika, sosyal ve kültürel bir merkez haline getirilecek. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinyağı ve sabun fabrikası olarak kurulan binanın tarihinin 1800'lü yılların sonlarına dayandığını söyledi.

  • 3 Ayvalık'taki zeytinyağı fabrikası kültür merkezine dönüştürülecek
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    Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, milli kahramanlardan Fazıl Doğan'ın burayı rafine fabrika haline getirdiğini anlatan Gençer, "Kırlangıç"ın özellikle 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'nin en büyük zeytinyağı ve sabun markası haline geldiğini bildirdi. Gençer, bu mülkü Ayvalık'ın eski belediye başkanlarından Ahmet Tüfekçi'nin belediyeye kazandırdığını belirtti.

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    Gençer, 110 yıl hizmet veren fabrikanın işçi sayısının 350'yi bulduğu dönemler olduğunu kaydederek, "Bölgenin zeytin ve zeytinyağını hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda önder bir şekilde tanıtan bu tesis, yaklaşık 20 yıldır kapalı.

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  • 5 Ayvalık'taki zeytinyağı fabrikası kültür merkezine dönüştürülecek
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    Mimarisini bozmadan, tesislerin hacimlerini büyütmeden burayı yenileyecek bir dönüşüm projesine girdik." diye konuştu.

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