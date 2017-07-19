Çinliler Türkiye’ye turizm ve sağlık sektörlerinde yatırım yapmaya gelecek

3 yıldan beri Boğaziçi Zirvesi panellerinde, Yeni İpek Yolu projesine özellikle yer verdiklerini belirten UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, “İpek Yolu’nun, Asya'dan Avrupa'ya uzanan kuşaktaki bütün ülkelere ekonomik canlılık ve tekrar barış getireceğine inandığımız için İpek Yolu panellerimize çok önem veriyoruz. Bu sene 28-30 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Boğaziçi Zirvesi’nde tekrar İpek Yolu paneli gerçekleştireceğiz.

Panelle ilgili görüşmeler yapmaya devam ediyoruz. İpek Yolu projesi içerisindeki 60’ın üzerindeki ülke, Türkiye’nin Avrupa ile Asya bağlantısındaki önemini biliyor. Türkiye olarak Çin ile çok daha sıcak ilişkiler kurmalıyız bizi yeterince tanımadıklarını düşünüyorum. Özellikle İtalya ve Fransa’nın Çin ile iletişimleri çok iyi. Çin'in şu anda gelişmekte olan büyük bir dev olduğunu herkes biliyor ancak Çin hala turizm açısından dünyaya kapalı bir ülke. Birçok ülke vatandaşı vize alırken sorun yaşıyor” diye konuştu.

Kemer ve Yol Projesi Zirvesi’nde gerçekleştirdikleri özel toplantılarda Türkiye imajıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Cengiz Özgencil, “Çin’in önemli bir iş insanı Türkiye'ye çok büyük yatırım yapmayı planladıklarını fakat Türkiye'deki terör olaylarının onları engellediğini söyledi. Ben de maalesef dünyanın her yerinde terör olaylarının ivme kazandığını, Türkiye'de huzurlu bir şekilde yaşadığımızı, halk olarak da terör olaylarına karşı birlik içinde olduğumuzu ve en son 15 Temmuz’da hain darbe girişimini halkın birliği ile engellediğimizi anlattım” dedi.

Türkiye’ye yatırım yapmayı planlayan Çinli iş insanlarını Ağustos ayında Türkiye’ye davet ettiklerini belirten Cengiz Özgencil, “Kasım ayında düzenlenecek Boğaziçi Zirvesi öncesi Ağustos ayında ön görüşmeler yapmaları için onları Türkiye’ye davet ettik. İstanbul’a gelip buradan da Ege'ye giderek, turizm, bio teknik, sağlık alanlarında ve yer altı kaynakları konusunda yatırım yapmayı planlıyorlar. Tarım konusunda da ilgililer ihracat ve ithalat yapmak istiyorlar” dedi.