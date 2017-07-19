Bilişim sektörü yazılım mühendisi açığı yaşıyor

Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER) ve Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED) tarafından yapılan 'Bilişim Teknolojileri Meslek Seçimi ve Ücretler' araştırmasının sonuçları İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.



doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, 'Bilişim Teknolojileri Meslek Seçimi ve Ücretler' araştırması ilk olarak 2013 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu bilişim meslekleri standartları ve yeterlilikleri çalışması çerçevesinde yapıldı. 2017 yılında tekrarlanan araştırma 2 binden fazla profesyonel ve 2 yüzden fazla şirket çalışanları üzerinde yapılan anket çalışmasına dayandırıldı.



Hem niceliksel hem de niteliksel yapıda araştırma yaptıklarını ifade eden TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Niyazi Saral, "Bilgi teknolojilerinde 85 bin kişi çalışıyor. Çalışanların büyük bir çoğunluğu teknik eleman, teknisyen ve satış elemanı. Bu kişilerin mesleklerinde aldıkları ücretler bir miktar enflasyonun altında kalıyor. Ama yine de özellikle yazılım ve mühendislik alanında ki mesleklerde ciddi açık olduğunu görüyoruz. Bu alanların ücretleri de son 4 yıla baktığımızda enflasyonun üstünde kalıyor. Çünkü yeteri kadar arz yok ve yetkin eleman yok sektörün genel problemi. Aslında üniversiteler meslek vermiyorlar, meslek için ön altyapısal bir çalışma sunuyorlar" açıklamalarında bulundu.



BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE 85 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR



Açıklanan sonuçlara göre, Bilgi ve İletişim Sektörü toplam istihdamının her yıl yaklaşık yüzde 3-4 büyüdüğü ve 2016 için 120-130 bin kişi olduğu hesaplandı.



Bilgi Teknolojileri kategorisi toplam sektör içinde yüzde 66 pay ile yaklaşık 80-85 bin olduğu tahmin ediliyor. 2016 yılında iş arayanların Anadolu ve İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde bilişim meslek alanlarına göre dağılımında toplam iş arayanların yüzde 58'inin 3 büyük ilde toplandı. Birinci sırada hizmet/işletme, ikinci sırada ise teknik yönetim/kalite kontrol/bilgi güvenliği konuları geldi.

bilişim sektörü nedir

bilişim sektörü raporu

bilişim sektörü 2017

yazılım mühendisi ne iş yapa