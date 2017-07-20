"Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımı 20 milyar doları geçecek"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, "Azerbaycan tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen küçük ve büyük çaplı yatırımların 2020 yılına kadar toplamı, 20 milyar doları geçecek." dedi.

DEİK'in düzenlediği Türkiye'de Faaliyet Gösteren Azerbaycanlı İşadamları ile 6. Çalışma Yemeği etkinliğine DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, The European Azerbaijan Society (TEAS) Türkiye Direktörü Rena Rzayeva ve PASHA Bank Genel Müdürü Hikmet Cenk Eynehan katıldı.

"TİCARET HACMİ 2016 YILINDA 1 MİLYAR 600 MİLYON DOLAR OLDU"

Etkinlikte konuşan Akat, 2000 yılında Azerbaycan ile Türkiye'nin ticaret hacminin 326 milyon dolar olduğunu 2006 yılında bu rakamın 1 milyar 35 milyon dolara çıktığını belirterek, "2013'te ise 3 milyar 300 milyon dolara ulaştık. 2016 yılında bu rakam 1 milyar 600 milyon dolar oldu. Bu yılın da ilk 5 ayında 650 milyon dolar..." diye konuştu.

Akat, "Bu rakamların gerçek potansiyeli yansıtmadığı gibi iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari boyutunu göstermeye yettiğini düşünmüyorum. Azerbaycan'daki Türk yatırımlarının yanı sıra bugün Azerbaycan tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen küçük ve büyük çaplı yatırımların 2020 yılına kadar toplamı, 20 milyar doları geçecek. Elbette bu yatırımların içerisinde Socar'ın payı çok büyük. İzmir Aliağa'da Socar'ın 17 milyar dolarlık yatırımı söz konusu." ifadelerini kullandı.

"LOJİSTİK SEKTÖRLERİNDE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İÇİN ÇOK BÜYÜK POTANSİYELİ VAR"

TEAS Türkiye Direktörü Rzayeva ise Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ sorununa dikkat çekmek için çalıştıklarını söyledi.

Rzayeva, "Azerbaycan'ı herkes petrol ülkesi olarak tanıyor. Fakat Azerbaycan'ın turizm ve lojistik sektörlerinde iş birliği yapmak için çok büyük potansiyeli var. Umarım DEİK'in destekleriyle iki ülke arasında stratejik ortaklığımız ve ekonomimizi daha güçlü seviyeye getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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