İngiltere'ye uçuşlarda laptop yasağı kaldırıldı

İngiltere, Türkiye'den bu ülkeye yapılan uçuşlarda kabin içinde uygulanan elektronik cihaz yasağının kaldırılacağını Türk makamlarına bildirdi.
Söz konusu yasak 21 Mart tarihinde başlamıştı. Aynı tarihte ABD'ye uçuşlarda da kabin içi laptop yasağı başlamış, ABD bu yasağı Temmuz ayı başında kaldırmıştı.
İngiltere, Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan'dan yapılan uçulara da kabin içi laptop yasağı getirmişti.
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YORUMLAR 2
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Misafir 18 dakika önceThy yurtici uçuşlarda Kabin cantasina parfüm ağrı kesici hap ve dış fircasi koyuluyormu00
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Misafir 1 saat önceSattınız milyon dolarlık güvenlik cihazlarını, sonra kaldırdık... Tezgahları sağlam bunların..90