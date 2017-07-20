ingiltere, kabin yasağı
İŞ-YAŞAM

İngiltere'ye uçuşlarda laptop yasağı kaldırıldı

İngiltere'ye yapılan uçuşlarda uygulanan laptop yasağı kaldırıldı

20 Temmuz 2017 Perşembe, 10:35:25 Güncelleme: 11:07:42 AA

İngiltere, Türkiye'den bu ülkeye yapılan uçuşlarda kabin içinde uygulanan elektronik cihaz yasağının kaldırılacağını Türk makamlarına bildirdi.

Söz konusu yasak 21 Mart tarihinde başlamıştı. Aynı tarihte ABD'ye uçuşlarda da kabin içi laptop yasağı başlamış, ABD bu yasağı Temmuz ayı başında kaldırmıştı.

İngiltere, Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan'dan yapılan uçulara da kabin içi laptop yasağı getirmişti.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 18 dakika önce
    Thy yurtici uçuşlarda Kabin cantasina parfüm ağrı kesici hap ve dış fircasi koyuluyormu
  • Misafir 1 saat önce
    Sattınız milyon dolarlık güvenlik cihazlarını, sonra kaldırdık... Tezgahları sağlam bunların..
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