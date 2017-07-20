Üzümlü kirazı kilosu 5 liradan ihraç ediliyor

Kiraz yetiştiriciliğinde yörenin en önemli merkezlerinden olan kentin Üzümlü ilçesinde üretilen kirazın rekoltesi, bahar aylarındaki dolu yağışları ve mevsimsel etkilerden dolayı bu yıl beklenen miktarda gerçekleşmedi. İstedikleri verimi alamadıkları için yeterince kazanç elde edemeyecekleri endişesi yaşayan kiraz üreticisinin imdadına bu yıl ilk kez yöreden üzüm satın alan ihracatçılar yetişti.



İlçedeki kiraz üreticilerinden kilogramını yaklaşık 5 liradan alıp 22 tıra yükledikleri 430 ton kirazı Amasya'ya götüren ihracatçılar, bu kentte gerekli kalite ayrımı yaptıkları Üzümlü kirazını Rusya'nın yanı sıra başta Almanya olmak üzere Avrupa pazarında satışa sundu.

Bu süreçte rekolte az olmasına rağmen ürününü geçen yılki fiyatlardan yüksek fiyata satmaları dolayısıyla kazançlı bir sezon geçiren üreticiler, hasat dönemi sona yaklaşan kiraz üretiminde verimli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Üzümlü Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Karakelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede önceki yıllara göre kiraz rekoltesinin düşük olmasına rağmen fiyatların yüksek olduğuna işaret ederek, "Bu yıl ilçemizde kiraz hasadının sonuna yaklaştık. Mevsimsel etkilerden ve bahar mevsimindeki dolu yağışından dolayı kiraz üretiminde düşüş var. Ancak ihracatçıların ilçemizden kiraz ihracatında bulunması fiyatları yükseltti. Kirazın kilogramı 5 lira 70 kuruşa kadar yükseldi ve çiftçimizin yüzü güldü" dedi.

Meyve ihracatçısı İhsan İnce de yörede kiraz yetiştiriciliğindeki bazı eksikliklerin giderilmesi halinde ihracatçıların Üzümlü’ye daha çok geleceğini ifade ederek, "İhracatçı olarak ilk defa Üzümlü'ye geldik. Yörenin kiraz üretimindeki potansiyeli yüksek. Şuana kadarki ihracattan biz de memnunuz, üretici de" ifadesini kullandı.Yörede bahçeden satın aldıkları kirazı farklı işlemlerden geçirip yurt dışına pazarladıklarını anlatan İnce, "Buradan aldığımız kirazı soğuk zinciri hazırlamak için bazı işlemlerden geçiriyoruz. Sonra kirazı kalitelerine göre ayrıştırıp soğutmalı tırlarla sevk ediyoruz. Kirazın ihracında çok zahmetli bir serüveni var. Firmamız Rusya ile çalışıyor ve buradan aldığımız kirazı Rusya'ya göndereceğiz" diye konuştu.İnce, ihracatçıların yöreye gelmesinin kirazın fiyatını artırdığına işaret ederek, "Buraya gelmemiz üreticinin malını değerlendirdi. Daha sonraki yıllarda yöreye gelmemiz de üreticinin elinde. Daha kaliteli meyve oldukça buraya her sene geliriz. Üretici meyvesini daha kaliteli yaptığı sürece başka ihracatçıların da buraya gelmesi sağlanır. Üreticinin bunu başarması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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Kiraz üreticilerinden İlhami Karatepe, bu sezon kirazın yüksek fiyata alıcı bulmasından memnun olduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:"Üreticiler olarak özellikle il dışından gelip kirazımızı satın alan ihracatçılara teşekkür ediyoruz. İhracatçı gelmediği zaman kirazımız 2 ila 2,5 liradan alınıyordu ve kaç liraya satıldığını bilmiyorduk. Bunu komisyoncular kendi arasında değerlendiriyordu ama ihracatçılar sayesinde kirazımız değer kazandı, komisyoncu aradan çıktığı için üretici kazandı. Bu sene Üzümlü kirazının rekoltesi düşük ama iriliği güzel"Üretici İsa Şimşek de satışların beklentinin üzerinde olması yüzünden memnun olduklarını dile getirerek, "Bu sene kiraz üreticisi çok memnun. Rusya'ya ihracat olduğu için umduğumuzdan daha yüksek fiyata mal satıyoruz. İhracatçılar kirazı bahçeden 5 TL’ye alıyor. Üretici umduğunu daha fazlasıyla buldu. İhracatçılar sayesinde bu yıl fiyatlar memnun edici" dedi.