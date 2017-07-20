ISS Elmas Ödülü'nü kazandı

Temizlik, Güvenlik, Catering ve Haşere Kontrol Bitki Bakım alanlarında tesis yönetimi hizmeti veren dört ana şirketten oluşan ISS Türkiye bünyesinde yaklaşık 30 bin kişi çalışıyor. Geçtiğimiz yılı 1,3 milyar TL ciro ve yüzde 24 büyümeyle tamamlayan şirket, büyümede yüzde 15, istihdamda yüzde 12 artış şeklinde belirlediği 2017 hedeflerine ilk altı ayın sonunda yaklaşmayı başardı.

Şirketin türkiye biriminin bu performansı küresel ölçekte de dikkat çekti. Merkezi Danimarka’da bulunan çok uluslu ISS World, 2016 Yıllık Raporu’nda, 2016’da gerçekleşen yüzde 3’lük organik büyümenin yanı sıra iş hacmi genişlemesi, ciro artışı ve yüksek kârlılık konularında kaydedilen başarılarda ISS Türkiye’nin önemli pay sahibi olduğuna özellikle vurgu yaptı.

ISS World’ün geleneksel olarak her yıl verdiği ISS Elmas Ödülü’ne, grup çatısı altındaki 53 ülke arasından sıyrılan ISS Türkiye layık görüldü. Şirket 2015 yılında da aynı ödülün sahibi olmuştu.