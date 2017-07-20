İSO 500, ISS temizlik
İŞ-YAŞAM

ISS Elmas Ödülü'nü kazandı

İSO 500 listesinde 365'inci sırada yer alan ISS Türkiye, büyüme performansı ve istihdamdaki artış ile ISS World’e bağlı 53 ülke şirketi arasından sıyrılarak ISS Elmas Ödülü’nü kazandı

20 Temmuz 2017 Perşembe, 12:25:01 Güncelleme: 12:29:15

Temizlik, Güvenlik, Catering ve Haşere Kontrol Bitki Bakım alanlarında tesis yönetimi hizmeti veren dört ana şirketten oluşan ISS Türkiye bünyesinde yaklaşık 30 bin kişi çalışıyor. Geçtiğimiz yılı 1,3 milyar TL ciro ve yüzde 24 büyümeyle tamamlayan şirket, büyümede yüzde 15, istihdamda yüzde 12 artış şeklinde belirlediği 2017 hedeflerine ilk altı ayın sonunda yaklaşmayı başardı.

Şirketin türkiye biriminin bu performansı küresel ölçekte de dikkat çekti. Merkezi Danimarka’da bulunan çok uluslu ISS World, 2016 Yıllık Raporu’nda, 2016’da gerçekleşen yüzde 3’lük organik büyümenin yanı sıra iş hacmi genişlemesi, ciro artışı ve yüksek kârlılık konularında kaydedilen başarılarda ISS Türkiye’nin önemli pay sahibi olduğuna özellikle vurgu yaptı.

ISS World’ün geleneksel olarak her yıl verdiği ISS Elmas Ödülü’ne, grup çatısı altındaki 53 ülke arasından sıyrılan ISS Türkiye layık görüldü. Şirket 2015 yılında da aynı ödülün sahibi olmuştu.

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