Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Peksüslü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enstitünün 1963 yılından bu yana bölge çiftçisine destek olmak, ülke tarımına milli çeşitler kazandırmak, Türkiye'de yetişen bitki çeşitlerinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak hedefiyle çalıştığını belirtti.

Peksüslü, Enstitüde geliştirilen 200'ün üzerinde çeşidin kullanıma sunulduğunu söyledi.

Türkiye'de son yıllarda soya ekiminin artmaya başladığını dile getiren Peksüslü, "Enstitümüzde ve ülkemizde yapılan araştırmaların hiçbirinde GDO ile ilgili çalışma yapılmıyor. Milli çeşit kapsamında milli tohumlar geliştiriliyor. Bir süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonunda 'Altınay' isimli soya çeşidini tescil ettik. Ürünümüzde GDO yok. Çiftçilerimiz rahatlıkla, güven içinde kullanabilirler." dedi.

"YÜZDE 5 DAHA VERİMLİ"

Ziraat Yüksek Mühendisi Damla Uncuer de Enstitüde geçmiş dönemde yapılan çalışmalarda "Umut 2002" ve "Cinsoy" çeşidinin tescillenerek üreticilerin kullanımına sunulduğunu, tohum ıslah ve tescil çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Üreticiden aldıkları geri dönüşler ve teknolojik gelişmeleri hızla çalışmalarına yansıttıklarını anlatan Uncuer, şunları kaydetti:

"Bu sene, 2014'te geliştirdiğimiz ve daha sonra tescil edilen 'Altınay' isimli yeni bir soya çeşidimiz oldu. Bu çeşidimizin ıslah edilmiş standart soya çeşitlerine göre yüzde 5 daha verimli olduğu görüldü. Yağ oranı da diğer çeşitlere göre yüzde 1,4 daha fazla. Bu çeşidimizin bitki boyu da yüksek, 90 ile 140 santimetre arasında. Dolayısıyla ilk bakla boyu da gayet yüksektir. Makineli tarıma bu nedenle çok uygun olan çeşidimiz, biçerdöverle hasat edilebilir."

"Altınay" çeşidinde tanelerin aynı anda olgunlaştığına, bunun da hasat ve depolama işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırdığına işaret eden Uncuer, tohumun, Enstitüden veya üretim lisansı olan firmalardan ücret karşılığında temin edilebileceğini bildirdi.

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altınay

milli soya altınay