Assan Gıda sezonun ilk domatesini karşıladı

Kibar Holding şirketlerinden Türkiye’nin en büyük ketçap sos ihracatçısı Assan Gıda, mevsimin ilk domateslerinin fabrikaya gelişiyle üretim sezonunu açtı.

Bir noktada günde 4 bin 500 ton domates işleyebilme kapasitesine sahip olan Assan Gıda, günde 1,5 milyon ürün üretebiliyor. Geçen yıl başlattığı 6 milyon euroluk yatırımının ilk bölümünü tamamlayan Assan Gıda, dünya standartlarında bir tesise kavuştu. Assan Gıda, 4 kıtada 30’un üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.

ÇİFTÇİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Assan Gıda’nın Susurluk’taki tesisinde düzenlenen domates sezonu açılış törenine Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding CEO'su Tamer Saka, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kibar, Assan Gıda Genel Müdürü Hakan Koçoğlu, Assan Gıda Fabrikalar Direktörü Mustafa Erdoğan, Kibar Holding ve firma yöneticileri ve çalışanlar ile bölgeden pek çok çiftçi katıldı. Assan Gıda’nın kuruluşundan bu yana her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiği törende, son 3 yıldır taahhütlerini eksiksiz yerine getiren çiftçiler de ödüllendirildi.

"TÜRKİYE ENDÜSTRİYEL DOMATES ÜRETİMİNDE 5'İNCİ SIRADA"

Yeni sezonun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, yıl boyunca en kaliteli domateslerin üretilmesi için büyük emek veren çiftçilere ve çalışanlara teşekkür etti.

"ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ"

Verimli geçmesini ümit ettikleri yeni sezonu karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Ali Kibar, çiftçinin desteklenmesinin sektörün en önemli konulardan biri olduğuna dikkat çekti. Faaliyet gösterdikleri bölgelerde domates üreticilerini ve tarımı desteklemeyi görev kabul ettiklerini ve üretimin her aşamasını kontrol ederek çiftçilere destek verdiklerini açıklayan Ali Kibar, “Assan Gıda olarak fideden, gübreye, sulama, zirai mücadeleye kadar üretimin her aşamasında çiftçimizi destekliyoruz. Ayrıca akıllı tarım uygulamalarını genişletiyoruz” dedi.

6 MİLYON EUROLUK YATIRIMIN İLK KISMI TAMAMLANDI

2016 yılında başlatılan ve yaklaşık 6 milyon avroya mal olacak yatırımının ilk bölümünü tamamladıklarını bildiren Ali Kibar, “Tesisimiz dünya standartlarında bir fabrika oldu. Müşterilerimizden gelen yoğun talep nedeniyle yatırımlarımızı hızlandırdık. Makinelerimizi taşıdığımız yatırım sürecimiz, bu zor dönemde sizlerin özverili çalışmaları sayesinde, hiçbir aksaklık olmadan devam ediyor” şeklinde konuştu. Assan Gıda’nın ev dışı tüketim kanalında Türkiye’nin en büyük üreticisi olduğuna dikkat çeken Ali Kibar, ihracatta ise 2016 yılında da Türkiye’nin en büyük ketçap ve sos ihracatçısı olduklarının altını çizdi.

2017’de şimdiye kadar işlerinin az olduğu ülkelerle büyük işlere imza attıklarını bildiren Ali Kibar, 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Assan Gıda, Orta Doğu, Kafkaslar ve Afrika’da birçok ülke için salça, Avrupa’da özellikle büyük zincir marketler için senelerdir ketçap ve sos ürünleri üretiyor. Ayrıca dünyanın birçok ülkesindeki çok uluslu şirketlere hammadde olarak salça, biber salçası ve biber suyu veren Assan Gıda’nın endüstriyel yatırımı 50 milyon doların üzerinde. Üstün kaliteli domates salçası, ketçap, domates sosları, mayonez ve diğer çeşitli soslar olmak üzere 300 civarında ürün üreten Assan Gıda, Susurluk Fabrikası ile Türkiye’de tek bir yerde en yüksek domates işleme kapasitesine sahip.

GÜNDE 1.5 MİLYON ÜRÜN ÜRETİLEBİLİYOR

Assan Gıda, Susurluk ve Ege Serbest Bölge’de 2 tesiste faaliyet gösteriyor. Susurluk fabrikası Türkiye’de tek bir yerde en yüksek domates işleme kapasitesine sahip tesis. 200 bin m2 açık alan üzerine kurulu Susurluk tesisleri, 21 bin 600 m2’lik üretim, depo, yönetim, hizmet binaları ve sosyal tesislerden oluşuyor. Susurluk Fabrikası bir noktada günde 4 bin 500 ton taze domates işleyebilme ve günde 1.5 milyon ürün üretebilme kapasitesine sahip. Ege Assan ise, 4 bin 500 m2’lik alanda yılda 24 bin ton domates salçası paketleme kapasitesine sahip.

ENDÜSTRİYEL YATIRIMIN 50 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

4 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Assan Gıda, Orta Doğu, Kafkaslar ve Afrika’da birçok ülke için salça, Avrupa’da özellikle büyük zincir marketler için senelerdir ketçap ve sos ürünleri üretiyor. Ayrıca dünyanın birçok ülkesindeki çok uluslu şirketlere hammadde olarak salça, biber salçası ve biber suyu veren Assan Gıda’nın endüstriyel yatırımı 50 milyon doların üzerinde. Üstün kaliteli domates salçası, ketçap, domates sosları, mayonez ve diğer çeşitli soslar olmak üzere 300 civarında ürün üreten Assan Gıda, Susurluk Fabrikası ile Türkiye’de tek bir yerde en yüksek domates işleme kapasitesine sahip.

assan gıda domates

ihraca