Manisa'da yaş ve kuru olarak üzümünü satan çiftçi, erkenci yaş üzümün hasadına başladı. Özellikle Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde ile merkezde üretilen yaş üzümler, geçen yıla göre daha iyi fiyatlara satılmaya başladı.



Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, geçen yıl Rusya ile krizin aşılamamasından dolayı yaş üzümün kilosunun 1 lira ile 1.50 kuruş arasında satıldığını hatırlattı. Ancak bu yıl iki ülke arasındaki siyasi krizin aşılması ile birlikte üzüme de ihracat yolunun açıldığını belirtti.



Kaçire, bu yıl yaş üzümün kilosunun 2 lira 50 kuruş ile 3 lira 50 kuruş arasında satıldığını, Rusya'ya da ilk yaş üzümün haftaya ihraç edileceğini duyurdu. Fiyatların böyle devam etmesini beklediklerini dile getiren Kaçire, çekirdeksiz üzüm hasadının da ağustos ayı ortasında başlayacağını söyledi.

REKOLTEYİ BAKANLIK AÇIKLAYACAK

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, üzüm rekoltesi tahmininin her yıl tartışma yarattığını, ancak bu yıl çiftçinin isteği üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Bağcılık Araştırma Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası ile birlikte komisyon kurulduğunu kaydeden Kaçire, "Bu sene tüccar, ihracatçı birliği rekolte açıklayamayacak. Komisyon yaş üzümde rekolte belirleme çalışmalarını yaptı. Sonuçlar Bakanlığa gönderildi. Kuru üzümde de komisyon çalışmalarına devam ediyor. Geçmişte 'rekolte fazla üzüm fiyatı düşük olur' diyerek üzüm fiyatlarını düşürmeye çalışıyorlardı. Bunu ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.

KALİTE İYİ REKOLTE AZ

Bu yıl bağlarda gizli bir soğuk yaşandığını belirten Kaçire, bağlarda kalitenin iyi olduğunu, ancak rekoltenin geçen yıla göre daha düşük kaldığını aktardı. Kaçire, "Alaşehir, Sarıgöl, Salihli kısımlarında doğrudan hasar gören yerler var. İklim şartları çok değişti. Önce yağmur ve soğuk vurdu, ardından da 45-50 dereceye varan sıcaklar üzümü etkiledi. Bitkiyi strese soktu. Bu yıl kalite iyi, ama rekolte fazla olmayacak. Fiyatların iyi olacağına eminim" dedi.

Kaçire, girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu belirterek, bu yıl çekirdeksiz kuru üzümün fiyatının 5 liranın altına düşmesini beklemediklerini ifade etti. Üzümde kalıntı sorununun çözülmesine ve iyi tarım uygulamalarının yapılmasına rağmen geçen yıl fiyatların yükselmediğine vurgu yapan Kaçire, üreticinin hasadını yaptığı üzümü ihtiyacı olduğu kadar satmasını istedi. Kaçire, "Hiç kimse üzümünü açığa yatırmasın. Üzüm saklaması, muhafaza etmesi kolay bir üründür. Üzümde kilo kaybı olmaz. Ürünümüze sahip çıkmazsak, başkasına ürünü emanet edersek para kazanamayız. İhtiyacı kadar ürünü satarsa, ihtiyacı olmayanı deposunda tutarsa para kazanır" dedi.

ALAŞEHİR ZİRAAT ODASI'NDAN ÇİFTÇİYE UYARI

Alaşehir'in Belenyaka Mahallesi'nde üretici Özden Doğan'ın üzüm bağından yapılan ilk ürün hasadına Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk de eşlik etti. Necdet Türk ilk ürünü yetiştiren üretici Özden Doğan'a teşvik amacıyla bir adet çeyrek altın hediye etti. Alaşehir'de ilk etapta Superior türü üzümle başlayan hasat döneminin, önümüzdeki günlerde Sultaniye ile devam edeceğini söyleyen Türk, üreticilerin afetler konusunda bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çiftçi tek güvence kaynağı olan sigortasını yaptırmalı. Üreticilerin yüzde 80'i sigorta yaptırıyor. Bu rakamın yüzde yüzlere ulaşmasını istiyoruz. Ayrıca üreticilerimiz ürünlerini sattıkları kişileri tanımıyorlarsa ve tereddütleri varsa Ziraat Odası veya Ticaret Borsası yetkililerine mutlaka danışmalarında yarar vardır" diye konuştu.

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