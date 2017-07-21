Türkiye'de kurulan şirket ve kooperatif sayısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklandı. Buna göre haziranda bir önceki aya göre, kurulan şirket sayısı yüzde 3.35 kooperatif sayısı yüzde 5.43 gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 16.28 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 28.28 gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24.82 kooperatif sayısı yüzde 39.13 arttı. Rapora göre, Türkiye'de kurulan şirket ve kooperatif sayısı, haziran ayında 6 bin 39 oldu.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 8.49, kooperatif sayısında yüzde 2.35 artış kaydedildi. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 1.03 azalış görüldü. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 29.26, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11.36, kooperatif sayısı ise yüzde 4.35 oranında yükseldi.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Haziran ayında kurulan toplam 6 bin 39 şirket ve kooperatifin yüzde 80.92'sini limited şirketler, yüzde 17.60'ını anonim şirketler, yüzde 1.44'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35.70'i İstanbul, yüzde 13.18'i Ankara, yüzde 6.46'sı İzmir'de kuruldu. Haziranda tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Öte yandan yılın ilk 6 ayında, toplam 36 bin 774 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin bin 803'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 92'si inşaat, 763'ü ise imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise bin 47'si inşaat, bin 41'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 348'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Haziranda kapanan şirket ve kooperatiflerin 361'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 181'inin inşaat, 125'inin de imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 723'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 247'sinin inşaat, 121'inin ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösterdiği görüldü.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 462 yabancı ortak sermayeli şirketin 115'i Suriye ortaklı oldu.

Ocak-haziran döneminde iş başı yapan 2 bin 838 yabancı ortak sermayeli şirketin 420'si anonim, 2 bin 418'i limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin 327'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 255'i ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı ve 197'si gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79.97'si yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2016 istatistikleri

yabancı ortak sermayeli şirketler

kooperatif

şirketler

haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket