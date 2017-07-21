Turkish Cargo, THY balık, Bodrum balık
İŞ-YAŞAM

THY yolcu uçakları ile Kuveyt'e Bodrum'dan balık taşımaya başladılar

Türk Hava Yolları'nın kargo şirketi Turkish Cargo, Bodrum'da yetiştirilen balıkları Bodrum – Kuveyt tarifeli yolcu uçakları ile göndermeye başladı. Turkish Cargo geçtiğimiz Nisan ayında da İzmir'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e taze balık taşımaya başlamıştı

21 Temmuz 2017 Cuma, 12:18:08 Güncelleme: 12:41:05

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, su ürünlerinde artan ihracat talebine yetişebilmek için Turkish Cargo, yolcu ve kargo uçakları ile dünyanın dört bir yanına ulaştırdığı taze balık gönderileri için bir yeni servis noktasını taşıma ağına ekledi.

Bodrum'da yetiştirilen balıkları Turkish Cargo, 30 Haziran'dan itibaren, THY'nin Bodrum – Kuveyt seferi yapan yolcu uçakları ile taşımaya başladı. Her hafta Cumartesi günleri yapılan seferlerle Bodrum'da yetiştirilen balıklar, ürün tazeliğini ve kalitesini koruyarak aynı gün içerisinde Kuveyt'teki alıcılarına ulaştırıyor. 



İZMİR'DEN DE İSRAİL'E TAŞIYORLAR

Su ürünleri pazarında, ihraç edilen her dört balıktan üç tanesi Ege Bölgesi'nden yetişirken uçak seferleri bölgenin su ürünleri ihracatına katkı sağlayacak. Geçen nisan ayından itibaren de Turkish Cargo, İzmir'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e taze balık taşımaya başlamıştı.

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