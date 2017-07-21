Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, su ürünlerinde artan ihracat talebine yetişebilmek için Turkish Cargo, yolcu ve kargo uçakları ile dünyanın dört bir yanına ulaştırdığı taze balık gönderileri için bir yeni servis noktasını taşıma ağına ekledi.

Bodrum'da yetiştirilen balıkları Turkish Cargo, 30 Haziran'dan itibaren, THY'nin Bodrum – Kuveyt seferi yapan yolcu uçakları ile taşımaya başladı. Her hafta Cumartesi günleri yapılan seferlerle Bodrum'da yetiştirilen balıklar, ürün tazeliğini ve kalitesini koruyarak aynı gün içerisinde Kuveyt'teki alıcılarına ulaştırıyor.

Su ürünleri pazarında, ihraç edilen her dört balıktan üç tanesi Ege Bölgesi'nden yetişirken uçak seferleri bölgenin su ürünleri ihracatına katkı sağlayacak. Geçen nisan ayından itibaren de Turkish Cargo, İzmir'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e taze balık taşımaya başlamıştı.

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