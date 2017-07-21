Vodafone Türkiye birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

Birinci çeyrek sonuçlarına göre, Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri çift haneli olarak büyümesini sürdürdü. 2.2 milyar TL’ye ulaşan servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 büyüdü.

10 MİLYON 4.5G ABONESİ

Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 milyon net artış ile 22.8 milyona ulaştı. Şirketin faturalı abone sayısı ise toplam bazın yüzde 48.5’ine çıktı.

Vodafone’un 4.5G abone sayısı da birinci çeyrek sonu itibariyle yaklaşık 10 milyona ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 11 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

AKILLI TELEFON PENETRASYONU YÜZDE 72

Şirketin akıllı telefon penetrasyonu birinci çeyrek sonunda geçen yılın aynı dönemine göre 7 puan artarak yüzde 72’ye yükseldi. Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 2017-18 mali yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85 artış ile 145 petabyte’a ulaştı.

SABİT HİZMETLERDE 169 BİN NET ABONE ARTIŞI

Birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 169 bin net abone artışı sağlayan şirketin sabit hizmetler abone sayısı 593 bine ulaşırken sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise aynı dönemde yüzde 39 arttı.

2017-18 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan şöyle dedi:

“2017-18 mali yılının birinci çeyreği, şirket performansımız açısından güçlü ve istikrarlı büyümemizi sürdürdüğümüz bir dönem oldu. Diğer yandan servis gelirlerimizde devam eden çift haneli büyüme de Türkiye telekom pazarının sağlıklı gelişimini sürdürdüğünün, özellikle mobil internet kullanımında ürün ve hizmetlerimize olan güçlü talebin devam ettiğinin göstergesi. 4.5G’nin olumlu katkıları da müşterilerimizin dijital hayatları için bir kaldıraç etkisi yarattı ve veri kullanımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artış kaydetti. Ülkenin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, Türkiye pazarında, ülkeyi dijitalleşmeye taşıyacak uzun vadeli büyüme vizyonumuz doğrultusunda önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.”