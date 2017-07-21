Ordulu arıcılara hibe desteği 18 Ağustos'ta son buluyor

Ordu bal üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. Ülke genelinde üretilen 105 bin ton balın 16 bin 300 tonunu üreterek üretimde birinci sırada bulunan Ordu'da, arıcılık yatırımlarının destekleme ödemelerinden yararlanmak isteyen üreteciler için başvurular başladı. Ordu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından arıcılık yatırımlarının desteklenmesi kapsamına alındı.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Ordu Valiliği açıklama yaptı. Ordu Valiliğinin açıklamasına göre, bal süzme makinesi, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası ve bal sağım çadırı malzemelerine yüzde 60 destekleme yapılacağı açıklandı.

Buna göre makine, alet ve ekipman için ödenecek hibe desteğinin 5 bin TL'yi geçmeyeceği, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı en az 30 arılı kovana sahip veya arı yetiştiriciliği konusunda eğitim aldığını belgeleyen kişilerin destekleme ödemesinden faydalanabileceği belirtildi. Başvuruların 19 Temmuz 2017 tarihinde başladığı ve 18 Ağustos 2017 tarihinde sona ereceği vurgulandı.

ordu

arıcılık desteği

arıcılık desteği 2017

arıcılık desteği nasıl alınır

arıcılık destek kredisi

Ordu arıcıları

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Yatırımcıların hibe başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, AKS belgesi veya arıcılık eğitim belgesi ile bizzat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne başvuru yapabilecekleri belirtildi.