3 | 12

Dört çeşit tuz vardır; göl, deniz, kaya ve kaynak tuzu. Kaynak tuzu bizim ürettiğimiz tuzdur. Birkaç şehirde olur bu tuzlar göl ve deniz tuzları marketlerde satılan tuzlardır. Türkiye’nin yüzde 80’ini karşılar. Kaya tuzunu da kömür madeni gibi patlatırlar. İçinde egzoz dumanları olan bir tuzdur. Aslında kaya tuzu fazla sağlıklı değildir. Ama günümüzde kaya tuzunu çok popüler ettiler. Kaynak tuzunu milletimiz fazla bilmiyor. Bunun da nedeni sadece Sivas yöresinden çıkarılıyor. Bizim bölgemize has bir tuzdur" dedi.