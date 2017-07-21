Netlog Lojistik hisselerinin bir kısmını Abraaj Investment'e satacak

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde, "Abraaj Investment Management Ltd. tarafından Turklogistics BV vasıtasıyla dolaylı olarak devralınması ve Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. ile iştirakleri ve Netlog Dubai General Warehousing LLC üzerinde ortak kontrol kurulması işlemine izin verildi" denildi.

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