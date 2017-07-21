Netlog Lojistik
İŞ-YAŞAM

Netlog Lojistik hisselerinin bir kısmını Abraaj Investment'e satacak

Rekabet Kurumu özel sermaye fonu yöneticisi Abraaj Investment Management'ın Netlog Lojistik Hizmetleri AŞ'nin belli oranda hissesini satın almasına izin verdi

21 Temmuz 2017 Cuma, 16:02:52 Güncelleme: 16:04:50 Reuters

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde, "Abraaj Investment Management Ltd. tarafından Turklogistics BV vasıtasıyla dolaylı olarak devralınması ve Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. ile iştirakleri ve Netlog Dubai General Warehousing LLC üzerinde ortak kontrol kurulması işlemine izin verildi" denildi.

 

 

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